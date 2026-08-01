La FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retroceder

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se ha visto obligada a suspender uno de los proyectos financieros más polémicos y grandes de la historia del fútbol. El plan para vender los derechos comerciales de los Mundiales y otros torneos prestigiosos a inversores privados se convirtió en un importante conflicto político intercontinental. La amenaza de un boicot firme anunciada por las organizaciones de fútbol europeas y norteamericanas hizo que la directiva de la FIFA diera marcha atrás.

Una propuesta explosiva: ¿Estaban a la venta los derechos del Mundial?

En los últimos meses, la iniciativa promovida por el presidente de la FIFA Gianni Infantino provocó un auténtico «terremoto» en el fútbol mundial. Según el proyecto, la organización planeaba transferir parte de los derechos comerciales y de transmisión de los Mundiales y otros grandes torneos a un consorcio de inversores privados.

Afirmando que este acuerdo permitiría multiplicar por cuatro los ingresos de las asociaciones nacionales de fútbol, Infantino había establecido el 19 de septiembre como fecha límite para que las federaciones aprobaran la decisión.

Sin embargo, los medios internacionales, especialmente las publicaciones deportivas influyentes, informaron que detrás de los inversores potenciales se encontraban estructuras financieras vinculadas a Jared Kushner, el yerno del ex presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto intensificó aún más las dudas y objeciones en torno al proceso.

«Nadie tiene derecho a vender el futuro»: La firme reacción de la UEFA

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) fue la primera en mostrar una rotunda oposición tras el anuncio del proyecto. El 30 de julio, las 55 asociaciones nacionales miembros de la UEFA votaron unánimemente en contra de este plan de la FIFA.

La directiva del fútbol europeo advirtió que si Infantino continuaba implementando el proyecto, boicotearía por completo todas las competiciones bajo el amparo de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

«Nadie tiene el derecho moral de vender a manos privadas un patrimonio confiado a una gestión segura para las generaciones futuras», reza el comunicado oficial publicado por la UEFA.

Poco después, la postura europea fue respaldada plenamente por la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF). La unión de ambas grandes confederaciones dejó a la FIFA ante un riesgo de aislamiento sin precedentes.

La retirada de Infantino y la promesa de «unir el fútbol»

La creciente presión, las protestas masivas y, sobre todo, el riesgo de que la próxima Copa del Mundo fracasara, obligaron a la directiva de la FIFA a reconsiderar su postura.

Gianni Infantino hizo una comparecencia oficial anunciando que la FIFA dejaba de trabajar en esta propuesta:

«Hemos escuchado atentamente todos los puntos de vista. El proyecto ha generado diversas controversias y ya no cumple con su objetivo inicial. Nuestra misión principal sigue siendo siempre unir y desarrollar el fútbol», dijo el presidente de la FIFA.

Infantino añadió que la organización celebrará próximamente una reunión ampliada con todas las partes interesadas, incluidas las confederaciones y las asociaciones nacionales, donde se discutirán vías alternativas y seguras para la financiación y el desarrollo del fútbol.

Conclusión: ¿Está el fútbol por encima del negocio?

Este acontecimiento creó un precedente importante en la política deportiva moderna. El intento de la FIFA de introducir el capital privado más profundamente en las estructuras futbolísticas fracasó debido a la firme postura de las federaciones nacionales y continentales.

El frente unido de la UEFA y la CONCACAF demostró que ni siquiera los mayores beneficios financieros pueden superar el equilibrio tradicional del fútbol y la importancia de las competiciones globales. Para la FIFA, esta retirada ha sido una señal directa para revisar el equilibrio de poderes dentro de la organización.