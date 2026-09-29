Joe Hart opina sobre los escándalos financieros en torno al Manchester City

·21·Deportes
Joe Hart opina sobre los escándalos financieros en torno al Manchester City

El ex portero de la selección inglesa, Joe Hart, ha dado su opinión sobre las supuestas irregularidades financieras del Manchester City. En declaraciones a BBC Radio 5 Live, el experimentado ex jugador destacó su total confianza en la directiva del club y defendió firmemente que los éxitos del equipo fueron fruto de un trabajo honesto. Así lo informa Goal.com informa .

Según los últimos informes, se dice que el club ha sido declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos financieros presentados por la Premier League contra el Manchester City. La atención se centra principalmente en la inflación artificial de los ingresos por patrocinio y el uso de pagos no declarados para eludir las normas. No obstante, la directiva del club niega rotundamente las acusaciones y prepara el proceso de apelación final.

La confianza de Hart en la directiva

Joe Hart, quien jugó para el club durante 12 años y disputó 348 partidos, afirmó que no presta atención a los rumores de la prensa. Según él, la carta abierta y las declaraciones del presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, le dan motivos suficientes para estar tranquilo.

«No escucho las suposiciones ni las discusiones de otros. En mi opinión, no hay razón para no confiar en Khaldoon. Lo que ha dicho es suficiente para mí. Se nota que su carta proviene de alguien que realmente ama al club», declaró el ex portero de 39 años.

Las victorias en el campo siguen siendo legítimas

Durante su carrera en el club, Joe Hart ganó dos títulos de Premier League, dos Copas de la Liga y una FA Cup. Destacó que los éxitos en el campo no tienen relación con los problemas de la directiva y que los jugadores se ganaron cada victoria con esfuerzo.

«Estoy muy orgulloso de lo que logramos con el Manchester City. Eso nunca cambiará. Luchamos en el campo 11 contra 11, ganamos, perdimos o empatamos. Al final, nos dimos la mano al salir del campo. Todo eso fue juego limpio», añadió Hart.

Joe HartManchester CityPremier LeagueNoticias de FútbolFichajes
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Roy Keane critica duramente a Manchester CityRoy Keane critica duramente a Manchester City27 septiembre 01:31Mauricio Pochettino hace una declaración contundente sobre el caso Manchester CityMauricio Pochettino hace una declaración contundente sobre el caso Manchester CityHoy 11:58El Manchester City continúa luchando contra las acusaciones financierasEl Manchester City continúa luchando contra las acusaciones financierasHoy 01:10Roberto Mancini niega cualquier implicación en las acusaciones financieras contra el Manchester CityRoberto Mancini niega cualquier implicación en las acusaciones financieras contra el Manchester City27 septiembre 22:57El caso Manchester City: qué le espera a la Premier LeagueEl caso Manchester City: qué le espera a la Premier League27 septiembre 22:35David de Gea reacciona a la polémica de Manchester CityDavid de Gea reacciona a la polémica de Manchester City26 septiembre 13:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov