El expresidente del Manchester City, David Bernstein, declaró que las multas financieras no son suficientes para el equipo inglés y que es necesario tomar medidas severas que afecten su estatus en la Premier League. Según Goal.com, se informa que el club ha sido declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos por irregularidades financieras. Esto es lo que informa Goal.com .

David Bernstein, quien dirigió la directiva del Manchester City entre 1998 y 2003, destacó en una entrevista con talkSPORT que, ante los recursos financieros ilimitados del club, las simples multas monetarias no tienen sentido. En su opinión, incluso multas de cientos de millones de libras no cambiarían la situación.

Sanciones deportivas y cuestión de deducción de puntos

El expresidente enfatizó que el castigo debe afectar inevitablemente la posición del equipo en la Premier League inglesa. Si se aplica el método de deducción de puntos, el momento y la magnitud de la sanción serán fundamentales.

Según los cálculos de Bernstein, se requeriría una deducción de aproximadamente 80 puntos al inicio de la temporada actual para comprometer el estatus del club en la liga. Esto podría causar que el club no pueda salvar la temporada y termine descendiendo a una división inferior.

Reacción de los clubes rivales y demandas

Mientras el Manchester City espera sus medidas disciplinarias finales, los equipos rivales también se preparan para su responsabilidad legal. En particular, los clubes Arsenal, Tottenham, Liverpool y Manchester United han enviado notificaciones formales reservándose el derecho de solicitar compensaciones por los ingresos potenciales perdidos debido a las infracciones financieras. El monto total de estas demandas colectivas podría alcanzar los 800 millones de libras esterlinas.

Durante el período indicado, el Manchester City ganó ocho veces la Premier League, la Champions League, además de cuatro FA Cups y siete League Cups.

Respuesta oficial de la directiva del club

Sin embargo, a pesar de tan graves acusaciones, el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, emitió una declaración firme el sábado rechazando categóricamente todas las alegaciones. Al Mubarak afirmó tener plena confianza en que el club limpiará su nombre y demostrará su inocencia, señalando además que este proceso no ha sido justo.