Roy Keane critica duramente a Manchester City

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Roy Keane critica duramente a Manchester City

El sonado proceso judicial sobre las irregularidades financieras en la Premier League está causando intensos debates en el mundo del fútbol. Según Goal.com, después de que el Manchester City fuera declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos por infracciones, expertos reconocidos y exjugadores han comenzado a reaccionar con dureza. En particular, una de las leyendas del fútbol inglés, Roy Keane, enfatizó que se deben tomar medidas estrictas contra el club, acusándolo abiertamente de haber elegido el camino del engaño. Así lo informa Goal.com informa .

En declaraciones a ITV, Roy Keane manifestó firmemente que no está de acuerdo con las recientes declaraciones del jugador del Manchester City, Rodri. En su opinión, el club cometió las infracciones voluntariamente y ahora debe responder por sus actos. El excentrocampista subrayó que los éxitos del equipo en los últimos años no se lograron de forma honesta y que inevitablemente deben «tomar su propia medicina» (aceptar el castigo).

Daños causados a los clubes rivales y al legado de los entrenadores

En el contexto de las negociaciones y decisiones judiciales, representantes de otros grandes clubes también exigen que se haga justicia. Ian Wright, apoyando a su colega, recordó que el Liverpool y los equipos que compitieron honestamente durante la era de Jürgen Klopp fueron privados de sus verdaderas oportunidades. Señaló que, debido a las infracciones, otros equipos y jugadores no pudieron ganar los títulos que merecían.

Actualmente, la directiva del Manchester City rechaza categóricamente las acusaciones y se prepara para presentar una apelación. El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, en una carta dirigida a los aficionados, indicó que el proceso aún será largo y que el club confía plenamente en su inocencia. Recordó que el equipo ya ha superado pruebas difíciles en el pasado.

Demandas financieras y riesgos futuros

Esta victoria judicial podría abrir la puerta a las mayores demandas financieras en la historia de la Premier League. Según los informes, equipos como Arsenal, Tottenham, Liverpool y Manchester United han conservado el derecho a reclamar hasta 800 millones de libras esterlinas en compensación por los daños sufridos. Algunos clubes tienen la intención de reclamar hasta 200 millones de libras cada uno.

Por el momento, se especula con sanciones severas para el Manchester City, como la retirada de títulos de liga, el descenso a una división inferior o la expulsión de la competición. Mientras los procesos legales continúan, el futuro del club sigue en grave riesgo.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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