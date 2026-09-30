Doblete de Golovin: Rusia derrota a Irán con autoridad

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Doblete de Golovin: Rusia derrota a Irán con autoridad

La selección nacional de Rusia ganó su último partido amistoso durante la fecha FIFA contra Irán por un marcador de 2-0. El héroe del encuentro en Ekaterimburgo fue Aleksandr Golovin, autor de un doblete.

Los pupilos de Valeri Karpin comenzaron el partido con intensidad, sentando las bases de la victoria desde la primera mitad. Golovin anotó en los minutos 21 y 36, dándole a Rusia una ventaja de dos goles.

Golovin sentenció el partido en la primera parte

Los rusos tomaron la iniciativa desde los primeros minutos del encuentro.

En el minuto 21, Aleksandr Golovin abrió el marcador. Este gol dio confianza al equipo ruso, y poco después, Golovin volvió a destacar.

En el minuto 36, el mediocampista volvió a batir la portería iraní y registró un doblete .

De esta manera, Rusia se fue al descanso con una ventaja de 2-0.

En la segunda parte, el marcador no se movió.

La racha ganadora de Rusia continúa

La victoria sobre Irán confirma los buenos resultados del equipo de Karpin en sus recientes amistosos.

Anteriormente, Rusia había vencido a:

  • Burkina Faso — 3-0,

  • Trinidad y Tobago — 3-0,

  • Irán — 2-0

.

Rusia ha marcado 8 goles sin recibir ninguno en sus últimos tres partidos.

Este resultado demuestra la solidez del equipo de Karpin durante las fechas FIFA.

Para Irán, tras Uzbekistán,otra derrota

El partido contra Rusia terminó en una nueva derrota para la selección nacional de Irán.

Previamente, los iraníes se habían enfrentado a Uzbekistán en un amistoso en Ferganá y perdieron 1-3 .

Así, el equipo de Irán no pudo ganar ante selecciones como Uzbekistán y Rusia en poco tiempo.

En total, se marcaron cinco goles contra Irán en estos dos encuentros.

Dos partidos importantes esperan a Rusia

Los jugadores de Karpin no terminan su programa de fecha FIFA con esta victoria.

La selección de Rusia disputará su próximo amistoso el 3 de octubre contra Namibia . El partido se jugará en Ekaterimburgo.

Después, los rusos se enfrentarán a Nigeria el 6 de octubre . Este encuentro está previsto en Nizhni Nóvgorod.

Rusia disputará otros dos amistosos internacionales próximamente.

Diferencia en el ranking FIFA

Actualmente, Rusia ocupa el puesto 35en el ranking FIFA, mientras que Irán está en el puesto 22 .

A pesar de que Irán tiene una mejor posición en el ranking, el resultado en el campo favoreció a Rusia.

Rusia — Irán 2-0

Goles: Golovin, 21', 36'.

Para la selección rusa, el doblete de Golovin y la tercera victoria consecutiva en amistosos son una excelente estadística antes de los próximos compromisos.

RusiaIránAleksandr GolovinEkaterimburgoFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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