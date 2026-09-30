La Roma prohíbe a Paulo Dybala y Nahuel Molina viajar a Argentina

·2·Deportes
La Roma prohíbe a Paulo Dybala y Nahuel Molina viajar a Argentina

El club italiano Roma ha denegado a sus jugadores Paulo Dybala y Nahuel Molina el permiso para viajar a Argentina y participar en el partido de despedida de Lionel Messi con la selección nacional. Esta firme decisión fue tomada por la directiva del club por razones deportivas y logísticas antes de partidos cruciales en el campeonato local. Así lo informa Goal.com. informa.

Según Goal.com, el legendario delantero Lionel Messi se prepara para su último partido con la camiseta de la selección argentina. El amistoso especial contra Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires se espera que sea la última aparición internacional del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Aunque Paulo Dybala y Nahuel Molina fueron campeones del mundo en Catar junto a Messi y son sus compañeros cercanos, los romanos consideraron necesario mantenerlos en la sede de Trigoria. El club aclaró en un comunicado que esto no es una falta de respeto hacia Lionel Messi, sino una medida para preservar la condición física del equipo y evitar viajes de larga distancia.

Partido clave contra el Como y reglas de la FIFA

Los romanos justificaron esta restricción debido al próximo partido del equipo contra el Como. Este encuentro se disputará solo cinco días después del partido en Argentina, y el cuerpo técnico no quiere que sus líderes lleguen fatigados. Como dato, Dybala, de 32 años, ha jugado 18 partidos con Messi, mientras que Molina, de 28 años, ha disputado 53.

Sin embargo, la prohibición no se aplica a todos los jugadores argentinos del club. El joven talento Matías Soulé, al haber sido incluido en la convocatoria oficial de la selección argentina, recibió permiso para viajar a su país de acuerdo con las reglas de la FIFA. Se espera que Soulé participe en los encuentros contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La Roma destacó que esta decisión mantiene un profundo respeto hacia la Asociación del Fútbol Argentino y hacia la figura de Lionel Messi. Aunque los jugadores no podrán acompañar a su amigo y capitán en el campo, el club se vio obligado a priorizar los objetivos de la temporada.

Paulo DybalaLionel MessiRomaArgentinaSerie A
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Paulo Dybala no pudo asistir al partido de despedida de la selección argentinaPaulo Dybala no pudo asistir al partido de despedida de la selección argentina26 septiembre 12:35Miralem Pjanić desea éxito a Kerim Alajbegović en la JuventusMiralem Pjanić desea éxito a Kerim Alajbegović en la Juventus7 agosto 13:32Lionel Messi en la convocatoria de Argentina: Paulo Dybala fuera de la listaLionel Messi en la convocatoria de Argentina: Paulo Dybala fuera de la lista11 mayo 20:14Argentina retira temporalmente el dorsal 10 de Lionel MessiArgentina retira temporalmente el dorsal 10 de Lionel MessiAyer 23:39Resuelta la cuestión de la capitanía en la selección argentinaResuelta la cuestión de la capitanía en la selección argentina28 septiembre 10:17Lionel Scaloni anuncia al sucesor de Lionel Messi como capitánLionel Scaloni anuncia al sucesor de Lionel Messi como capitán25 septiembre 17:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov