La Roma prohíbe a Paulo Dybala y Nahuel Molina viajar a Argentina

El club italiano Roma ha denegado a sus jugadores Paulo Dybala y Nahuel Molina el permiso para viajar a Argentina y participar en el partido de despedida de Lionel Messi con la selección nacional. Esta firme decisión fue tomada por la directiva del club por razones deportivas y logísticas antes de partidos cruciales en el campeonato local. Así lo informa Goal.com. informa.

Según Goal.com, el legendario delantero Lionel Messi se prepara para su último partido con la camiseta de la selección argentina. El amistoso especial contra Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires se espera que sea la última aparición internacional del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Aunque Paulo Dybala y Nahuel Molina fueron campeones del mundo en Catar junto a Messi y son sus compañeros cercanos, los romanos consideraron necesario mantenerlos en la sede de Trigoria. El club aclaró en un comunicado que esto no es una falta de respeto hacia Lionel Messi, sino una medida para preservar la condición física del equipo y evitar viajes de larga distancia.

Partido clave contra el Como y reglas de la FIFA

Los romanos justificaron esta restricción debido al próximo partido del equipo contra el Como. Este encuentro se disputará solo cinco días después del partido en Argentina, y el cuerpo técnico no quiere que sus líderes lleguen fatigados. Como dato, Dybala, de 32 años, ha jugado 18 partidos con Messi, mientras que Molina, de 28 años, ha disputado 53.

Sin embargo, la prohibición no se aplica a todos los jugadores argentinos del club. El joven talento Matías Soulé, al haber sido incluido en la convocatoria oficial de la selección argentina, recibió permiso para viajar a su país de acuerdo con las reglas de la FIFA. Se espera que Soulé participe en los encuentros contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La Roma destacó que esta decisión mantiene un profundo respeto hacia la Asociación del Fútbol Argentino y hacia la figura de Lionel Messi. Aunque los jugadores no podrán acompañar a su amigo y capitán en el campo, el club se vio obligado a priorizar los objetivos de la temporada.