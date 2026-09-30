Los coches modernos y las aplicaciones móviles filtran los datos de los conductores

·6·Tecnología
Los coches modernos y las aplicaciones móviles filtran los datos de los conductores

Los coches modernos recopilan enormes cantidades de datos sobre sus propietarios mediante Wi-Fi integrado, GPS y otras tecnologías de red, y esta información no permanece confidencial. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Northeastern University muestra que la transferencia de datos personales a terceros en la industria automotriz es extremadamente amplia y casi imposible de evitar para los consumidores. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, este estudio cubrió 21 vehículos recientes de 17 marcas automotrices, incluyendo marcas populares como Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla y Toyota. Los expertos también analizaron 30 aplicaciones móviles asociadas para evaluar su impacto en la privacidad.

¿A dónde van los datos?

Según los resultados del estudio, 19 de los 21 coches probados enviaron tráfico de datos a al menos un tercero. Se descubrió que siete de las 30 aplicaciones móviles probadas transmitían información sensible como el número de identificación del vehículo (VIN), direcciones de correo electrónico, números de teléfono y geolocalización precisa a empresas de publicidad y rastreo.

Los expertos descubrieron que los datos personales de los conductores llegan a grandes empresas tecnológicas como Adobe, ContentSquare, Google, Microsoft, Meta, Snap y Yahoo. Al enviar múltiples tipos de información a un mismo tercero, los anunciantes y corredores de datos pueden crear perfiles digitales profundos de los consumidores.

La reacción de las aplicaciones y los fabricantes de automóviles

El estudio reveló que conectar una aplicación móvil a un coche duplica aproximadamente la exposición a anunciantes y rastreadores. Estos perfiles confidenciales se venden a diversas organizaciones, como bancos y compañías de seguros, lo que representa un riesgo importante para los consumidores.

Cuando se presentaron los resultados del estudio a los fabricantes de automóviles, todas las marcas, excepto Honda, trasladaron la responsabilidad a otros o directamente a los propios consumidores. Honda, tras ser informada, mejoró sus prácticas de recopilación de datos y ordenó a su contratista eliminar todos los datos de geolocalización recopilados.

Muchos fabricantes de automóviles afirmaron que algunos enlaces en las aplicaciones móviles abren páginas web externas que pueden contener cookies que recopilan datos de los clientes. Sin embargo, se descubrió que la mayoría de estos procesos se realizan sin el aviso ni el consentimiento de los conductores.

AutomóvilTecnologíaPrivacidadDatosTesla
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk afirma que todos los automóviles estarán equipados con StarlinkElon Musk afirma que todos los automóviles estarán equipados con Starlink10 agosto 15:22Las funciones de IA del Apple Watch normalizan la vigilancia constanteLas funciones de IA del Apple Watch normalizan la vigilancia constante10 septiembre 01:20Noruega planea prohibir las gafas inteligentes con cámara en lugares públicosNoruega planea prohibir las gafas inteligentes con cámara en lugares públicos5 septiembre 01:29Modelos de IA universales probados en la conducción de automóvilesModelos de IA universales probados en la conducción de automóviles28 septiembre 01:56Samsung desafía a TSMC y pone en marcha su planta de 2 nmSamsung desafía a TSMC y pone en marcha su planta de 2 nm9 septiembre 18:57Aparecen robots humanoides en las fábricas de ToyotaAparecen robots humanoides en las fábricas de Toyota20 septiembre 19:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27