Los coches modernos y las aplicaciones móviles filtran los datos de los conductores

Los coches modernos recopilan enormes cantidades de datos sobre sus propietarios mediante Wi-Fi integrado, GPS y otras tecnologías de red, y esta información no permanece confidencial. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Northeastern University muestra que la transferencia de datos personales a terceros en la industria automotriz es extremadamente amplia y casi imposible de evitar para los consumidores. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, este estudio cubrió 21 vehículos recientes de 17 marcas automotrices, incluyendo marcas populares como Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla y Toyota. Los expertos también analizaron 30 aplicaciones móviles asociadas para evaluar su impacto en la privacidad.

¿A dónde van los datos?

Según los resultados del estudio, 19 de los 21 coches probados enviaron tráfico de datos a al menos un tercero. Se descubrió que siete de las 30 aplicaciones móviles probadas transmitían información sensible como el número de identificación del vehículo (VIN), direcciones de correo electrónico, números de teléfono y geolocalización precisa a empresas de publicidad y rastreo.

Los expertos descubrieron que los datos personales de los conductores llegan a grandes empresas tecnológicas como Adobe, ContentSquare, Google, Microsoft, Meta, Snap y Yahoo. Al enviar múltiples tipos de información a un mismo tercero, los anunciantes y corredores de datos pueden crear perfiles digitales profundos de los consumidores.

La reacción de las aplicaciones y los fabricantes de automóviles

El estudio reveló que conectar una aplicación móvil a un coche duplica aproximadamente la exposición a anunciantes y rastreadores. Estos perfiles confidenciales se venden a diversas organizaciones, como bancos y compañías de seguros, lo que representa un riesgo importante para los consumidores.

Cuando se presentaron los resultados del estudio a los fabricantes de automóviles, todas las marcas, excepto Honda, trasladaron la responsabilidad a otros o directamente a los propios consumidores. Honda, tras ser informada, mejoró sus prácticas de recopilación de datos y ordenó a su contratista eliminar todos los datos de geolocalización recopilados.

Muchos fabricantes de automóviles afirmaron que algunos enlaces en las aplicaciones móviles abren páginas web externas que pueden contener cookies que recopilan datos de los clientes. Sin embargo, se descubrió que la mayoría de estos procesos se realizan sin el aviso ni el consentimiento de los conductores.