Tim Ream pone fin a su carrera con la selección de Estados Unidos

El capitán de la selección masculina de Estados Unidos, Tim Ream, ha anunciado oficialmente el fin de su carrera internacional. En una conferencia de prensa celebrada en su ciudad natal, San Luis, el experimentado defensa de 38 años destacó su orgullo por haber defendido los colores de su país durante 16 años. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el jugador disputó un total de 86 partidos con la selección nacional, 32 de ellos como capitán. Actualmente, el futbolista, que sigue jugando para el Charlotte FC de la MLS, declaró que ahora se centrará en su carrera a nivel de clubes.

Un camino internacional largo y complejo

La carrera de Tim Ream en la selección no fue sencilla. Su debut con Estados Unidos se remonta a noviembre de 2010. Entre todos los jugadores de campo, solo DaMarcus Beasley supera a Tim Ream en cuanto a la longevidad entre su primer y último partido.

Tras jugar algunos partidos en sus primeros años, el defensa pasó largos periodos sin ser convocado. Por ejemplo, en 2018 no disputó ningún encuentro, pero fue convocado inesperadamente para la Copa Mundial de 2022, donde fue titular en los campos de Catar.

Resultados honorables y una nueva etapa

Convertido en líder tras el Mundial de Catar, Ream se mantuvo como una pieza clave del equipo de cara a los próximos torneos. Además de participar en dos Copas Mundiales, ganó el título de la Liga de Naciones de la CONCACAF en 2020 y 2024.

«Dije en el pasado que no dejaría la selección hasta que me retirara del fútbol por completo. Pero los jóvenes son cada vez más fuertes, y esto no tiene que ver con mis propios hijos», señaló el jugador al explicar su decisión. Según sus palabras, los últimos cuatro años han sido los más gratificantes de su trayectoria internacional.