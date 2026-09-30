El actual campeón de la Premier League, Manchester City, ha sido declarado culpable de infringir las normas financieras. Tras esta impactante decisión, destacados expertos del fútbol inglés han expresado su postura, subrayando la necesidad de aplicar medidas disciplinarias sin precedentes contra el club. Según informa Goal.com, esta controversia está generando serios debates en el mundo del fútbol. Al respecto, Goal.com informa. noticias.

Según la decisión oficial de la Premier League anunciada el martes, se determinó que el Manchester City cometió graves irregularidades financieras durante nueve temporadas. Las conclusiones de la investigación indican que el club infló artificialmente sus ingresos mediante esquemas de financiación ocultos y ocultó más de 900 millones de libras esterlinas en gastos.

La reacción de Ian Wright y Roy Keane

El reconocido analista de fútbol Ian Wright criticó duramente las acciones del Manchester City en su intervención en ITV, calificándolas de engaño a escala industrial. En su opinión, tales violaciones requieren una sanción de un nivel sin precedentes, ya que ver las pruebas documentales es algo asombroso.

Roy Keane también señaló que esta situación daña gravemente la reputación mundial del fútbol inglés. Según Keane, los infractores deben ser castigados, aunque es lamentable que este caso afecte negativamente la imagen de marca del torneo a nivel internacional.

Consecuencias futuras y procesos judiciales

Roy Keane expresó su interés por el estado mental de los jugadores y su futuro ante los próximos partidos, incluido el choque central contra el Liverpool en unas semanas. Es natural que esta situación compleja y los problemas de temporadas anteriores afecten el ánimo de los jugadores.

Según Ian Wright, a las partes les esperan procesos judiciales largos y complejos. La dirección de la Premier League se ha embarcado en una lucha legal colosal contra una estructura a nivel estatal, y se espera que estos procesos se prolonguen.

Actualmente, el Manchester City insiste firmemente en su inocencia y tiene hasta el viernes para apelar la decisión de la comisión independiente. Mientras ambas partes se preparan para una futura guerra legal, los aficionados deben esperar para ver qué sanciones se impondrán al club.