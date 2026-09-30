España golea a Croacia en la Nations League

En un partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League, la actual campeona del mundo, España, derrotó contundentemente a Croacia por 4-1 en casa. En el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, la joven estrella Lamine Yamal se convirtió en el héroe del encuentro al anotar un doblete. Tras este éxito, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se coloca como líder indiscutible de su grupo con dos victorias. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la selección española comenzó el partido a un ritmo muy alto, presionando al rival desde los primeros minutos. Apenas al minuto 2, tras un pase preciso de Álex Baena, Lamine Yamal abrió el marcador con un zurdazo al rincón de la portería. Según las estadísticas de Opta, España ha logrado marcar en los primeros dos minutos en dos partidos consecutivos (contra Inglaterra y Croacia). Este resultado no se registraba en la historia del equipo desde 2004.

La resistencia croata y la rápida respuesta española

A pesar de la presión inicial, Croacia logró equilibrar el juego. En el minuto 28, tras un centro de Ivan Perisic, Dion Beljo igualó el marcador con un cabezazo. Sin embargo, la alegría de los visitantes duró poco. Tres minutos después, tras un saque de esquina, Marc Pubill volvió a poner a España por delante con otro cabezazo.

Hasta el final de la primera parte, los locales dominaron por completo. Un gol de Mikel Oyarzabal fue anulado por fuera de juego, y Fermín López estrelló el balón en el poste al final del periodo. El control del mediocampo fue totalmente español, y el portero croata Dominik Livakovic salvó a su equipo en varias ocasiones.

El doblete de Yamal y el punto final

En la segunda parte, la tónica del partido no cambió. España mantuvo la posesión y continuó atacando. En el minuto 63, Lamine Yamal recibió un pase de Pedri, quien había entrado como suplente, y aprovechó la situación para anotar su segundo gol y el tercero del equipo.

Al finalizar el encuentro, los españoles mantuvieron un 63,7 % de posesión y realizaron 16 disparos a puerta. En el minuto 81, cuando la leyenda croata Luka Modric ingresó al campo, los aficionados de Sevilla se pusieron en pie para aplaudirlo. El marcador definitivo lo selló Nico Williams en el minuto 89 tras una asistencia de Mikel Merino, cerrando el partido con un 4-1.