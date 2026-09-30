UEFA Nations League: España golea a Croacia

En un encuentro correspondiente a la UEFA Nations League, la selección de España derrotó contundentemente a Croacia por 4-1 en casa. En el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, los dirigidos por Luis de la Fuente no dieron opciones a su rival y demostraron su superioridad en el grupo. Esta victoria asegura el liderato de España en el Grupo 3. Así lo informa Goal.com informa .

La brillante actuación de Lamine Yamal y goles tempraneros

Según Goal.com, la figura más destacada del encuentro fue el joven talento Lamine Yamal, quien recibió la calificación más alta del partido. Los locales lograron abrir el marcador en los primeros instantes. Apenas al segundo minuto, Lamine Yamal aprovechó un centro de Álex Baena para adelantar a los españoles. Tras el gol, el equipo español mantuvo su intensidad ofensiva.

Sin embargo, los croatas no bajaron los brazos. En el minuto 28, tras un excelente centro de Ivan Perišić, Dion Drena Beljo igualó el marcador con un cabezazo, silenciando momentáneamente a la afición local. Pese a ello, la respuesta de los pupilos de Luis de la Fuente fue rápida y contundente.

Dominio absoluto en la segunda mitad

Solo tres minutos después del gol recibido, Marc Pubill volvió a poner a España por delante. Remató de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Lamine Yamal, asegurando una ventaja de 2-1 al descanso. En la segunda parte, los locales controlaron el 63,7 % de la posesión, complicando seriamente al mediocampo croata.

Tras cumplirse la hora de juego, Lamine Yamal anotó su segundo gol del partido. Hacia el final, el suplente Nico Williams sentenció el marcador definitivo al marcar el cuarto tanto. El orden defensivo y la seguridad del portero limitaron a Croacia a solo dos remates a puerta durante toda la segunda mitad.