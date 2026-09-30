Lanzamiento del flagship iQOO 16: Snapdragon 8 Elite y batería de 8400 mAh

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Lanzamiento del flagship iQOO 16: Snapdragon 8 Elite y batería de 8400 mAh

El nuevo flagship del mercado chino de telefonía móvil, el smartphone iQOO 16, ha sido presentado oficialmente. Según Ixbt.com, este dispositivo es llamado «monstruo interior» por los expertos debido a sus características técnicas avanzadas y alto rendimiento. Este flagship de nueva generación integra el procesador más reciente, una batería de gran capacidad y tecnologías de pantalla de vanguardia, con un precio inicial de 6000 yuanes (aproximadamente 895 dólares). Así lo informa Ixbt.com.

El smartphone presentado es uno de los primeros dispositivos en contar con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Con un rendimiento impresionante, este chip logró alcanzar una puntuación de 5,574 millones de puntos en el benchmark AnTuTu. Esto permite a los usuarios ejecutar sin problemas los juegos más exigentes y las aplicaciones que requieren muchos recursos.

Pantalla y tecnologías avanzadas

El dispositivo está equipado con una pantalla Samsung Everest de 6,85 pulgadas de alta calidad, que utiliza el nuevo material M16 y la tecnología 2K LEAD 2.0. Los expertos señalan que esta misma matriz de pantalla podría utilizarse en el futuro flagship Samsung Galaxy S27 Ultra. El brillo máximo global de la pantalla alcanza los 2800 nits, con un brillo local de hasta 10 000 nits.

Además, la pantalla admite una alta tasa de refresco de 165 Hz y tecnología PWM (modulación por ancho de pulsos) de 3300 Hz. Para proteger la vista y mejorar la comodidad, la pantalla cuenta con un revestimiento antirreflejos especial, y cada unidad es calibrada individualmente en fábrica para el brillo y la precisión del color.

Sistema de refrigeración y autonomía

Se ha instalado un sistema de refrigeración masivo para evitar el sobrecalentamiento. Incluye una cámara de vapor de 8500 mm² y una capa de grafito termoconductor de tres capas con un área total de 29 453 mm². Este sistema mantiene la temperatura del dispositivo estable incluso bajo cargas de trabajo intensas.

En cuanto a la capacidad de la batería, el iQOO 16 se ha convertido en uno de los líderes de su clase. El dispositivo cuenta con una enorme batería de 8400 mAh y admite tecnología de carga rápida de 100 W, lo que permite a los usuarios disfrutar del smartphone durante mucho tiempo sin preocuparse por la energía.

El dispositivo también destaca en capacidades fotográficas. La cámara principal utiliza un sensor Sony de 50 megapíxeles con un formato óptico de 1/1.3 pulgadas. También cuenta con una cámara periscópica Sony de 50 megapíxeles, que permite un zoom de alta calidad para objetos lejanos.

El iQOO 16 es el primer smartphone en la historia de la marca lanzado con el nuevo software OriginOS 7. El sistema permite mostrar hasta cinco aplicaciones activas simultáneamente en pantalla. Además, funciones avanzadas de IA, diseñadas para crear widgets personalizados, recordatorios y otras herramientas útiles, están profundamente integradas en el sistema.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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