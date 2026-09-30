Vinícius Júnior: «Ahora necesito confianza»

La estrella del Real Madrid y de la selección de Brasil, Vinícius Júnior, habló abiertamente sobre su reciente bajón de rendimiento y su falta de confianza. El delantero brasileño, habitualmente incisivo y prolífico, está teniendo dificultades para marcar tanto con su club como en el ámbito internacional. Según sus palabras, esta situación está directamente relacionada con el bajón anímico y los momentos difíciles vividos tras la Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com informa .

Tras un difícil inicio de temporada, Vinícius solo ha logrado marcar un gol con el Real Madrid hasta el momento. Sin embargo, en el último partido con la selección, recuperó algo de confianza. El amistoso contra Australia se disputó en el Suncorp Stadium y terminó con una victoria brasileña por 4-2. En dicho encuentro, Vinícius anotó un penalti en el minuto 80 para mover el marcador.

Apoyo mutuo en el campo y el episodio del penalti

Este penalti fue una oportunidad inesperada para el delantero. En realidad, tras la sustitución de Raphinha, el lanzador principal del equipo, le tocaba el turno al centrocampista del Arsenal, Bruno Guimarães. Sin embargo, consciente del estado mental de su compañero, Guimarães cedió el derecho a lanzar el penalti a Vinícius, optando por apoyarlo. Esto demostró claramente la unidad y la confianza mutua dentro del equipo.

Tras el partido, Vinícius Júnior expresó su gratitud por el apoyo de sus compañeros internacionales. Destacó que Bruno Guimarães renunció deliberadamente a su oportunidad para brindarle apoyo psicológico. «Bruno Guimarães es el lanzador de penaltis si no está Raphinha. Pensé que querría tirarlo, pero él sabía que en este momento necesito la confianza como el aire y el agua», declaró el delantero.

Herida de la Copa del Mundo y unidad de equipo

El jugador admitió que fue difícil digerir la derrota en la Copa del Mundo y que el proceso de recuperación posterior no fue sencillo. Por su parte, Bruno Guimarães señaló que este gesto demostró que no hay egoísmo en el equipo y que el objetivo principal de todos es el beneficio de la selección de Brasil. Según él, en la selección no importan las ambiciones personales, lo más importante es el éxito colectivo.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, también salió en defensa de la estrella que atraviesa un momento difícil. A pesar de la ligera baja de forma, el experimentado técnico destacó lo importante que es Vinícius para el equipo nacional y manifestó que le brinda toda su confianza.