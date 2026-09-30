Xiaomi presenta una nueva generación de sensores de puerta y ventana con tres años de autonomía

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Xiaomi presenta una nueva generación de sensores de puerta y ventana con tres años de autonomía

Xiaomi ha anunciado la nueva generación de su sensor de apertura de puertas y ventanas, el Door and Window Sensor 3, diseñado para el ecosistema de hogar inteligente. Según ixbt.com, este nuevo dispositivo presenta características técnicas significativamente mejoradas respecto a generaciones anteriores y una autonomía récord. Así lo informa Ixbt.com que indica.

El ensamblaje de este sensor está programado para comenzar el 12 de octubre. En la fase inicial de crowdfunding, el nuevo producto se ofrecerá a un precio de solo 44 yuanes, mientras que se espera que su precio de venta al público recomendado sea de 49 yuanes. A pesar de su bajo precio, el dispositivo ofrece ventajas importantes para el uso diario.

Innovaciones técnicas y eficiencia energética

La principal diferencia con la generación anterior es el cambio de un sensor Hall tradicional a un sensor magnetorresistivo de túnel, que ofrece una mayor sensibilidad. El fabricante destaca que este cambio permite aumentar la velocidad de reacción a la señal y reducir significativamente el consumo de energía.

Como resultado, la vida útil del dispositivo, que funciona con una pila CR2032 estándar, se ha prolongado drásticamente. Si el usuario realiza un promedio de 30 acciones al día, el sensor es capaz de funcionar de forma continua no solo durante un año, sino hasta tres años con una sola pila. Cuando la carga de la pila es baja, la aplicación Mi Home envía una notificación oportuna al usuario.

Rol en el sistema de hogar inteligente

El Door and Window Sensor 3 puede instalarse no solo en puertas y ventanas, sino también en diversos cajones y puertas de armarios. Al conectarse a través de dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth Mesh, los propietarios pueden obtener información sobre el estado de los sensores de forma remota.

Además, los usuarios pueden realizar un seguimiento de cuántas veces se han abierto las puertas cada día y cuánto tiempo han permanecido abiertas o cerradas. El nuevo producto es compatible con la tecnología HyperOS Connect y permite crear diversos escenarios de automatización a través de la aplicación Mi Home.

Escenarios de automatización y características únicas

Gracias a este sensor, es fácil configurar escenarios inteligentes en el hogar. Por ejemplo, las luces pueden encenderse automáticamente al abrir una puerta, o el aire acondicionado puede apagarse al abrir una ventana. En combinación con otros sensores de temperatura, humedad o fugas de agua, se pueden recibir recordatorios para cerrar las ventanas cuando llueve o cuando aumenta la humedad en la habitación.

El dispositivo incluye notificaciones especiales en caso de apertura o cierre anormal, o si una puerta o ventana permanece abierta durante demasiado tiempo. Cabe destacar que, en comparación con la versión anterior, el nuevo modelo carece de sensor de luz, pero sus dimensiones son ahora más compactas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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