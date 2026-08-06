Arsenal apunta a fichajes estelares: Calafiori respalda las ambiciones

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Arsenal apunta a fichajes estelares: Calafiori respalda las ambiciones

El defensa del Arsenal, Riccardo Calafiori, elogió la actividad del club en el mercado de fichajes y afirmó que el equipo debe incorporar a futbolistas de talla mundial como Bruno Guimarães y Vinícius Júnior para mantener su posición y seguir fortaleciéndose. Según Sky Sports, el internacional italiano subrayó abiertamente que se necesitan jugadores del máximo nivel para continuar creciendo después de los resultados históricos de la pasada temporada. informa .

El Arsenal estaría muy cerca de cerrar el fichaje del centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães. Los dos clubes de la Premier League inglesa habrían alcanzado un acuerdo sobre el valor del jugador, con una operación estimada en 75 millones de libras esterlinas. El brasileño, que anteriormente jugó en el Olympique de Lyon, también había expresado su deseo de trasladarse al norte de Londres.

El plan para reforzar el centro del campo y el ataque

El fichaje de Bruno Guimarães, que se espera que se incorpore al equipo de Mikel Arteta, demuestra las serias ambiciones del club londinense. Según los especialistas, la llegada del brasileño aportaría confianza, potencia física y creatividad al centro del campo del Arsenal. La directiva trabaja activamente para cumplir las exigencias del entrenador.

Sin embargo, la situación en torno al delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, se está volviendo mucho más compleja. Aunque se debate la posibilidad de que se una a los campeones ingleses, el club madrileño ha intensificado sus esfuerzos para retener a su estrella. La mejora de la oferta del Real Madrid para renovar el contrato del futbolista ha afectado ligeramente a las esperanzas del Arsenal en este asunto.

La situación contractual y las posibilidades de futuro

La situación sigue siendo muy cambiante, ya que el contrato actual de Vinícius expira el próximo verano. Si el extremo brasileño no firma un nuevo acuerdo en Madrid, también podría marcharse como agente libre. Según los informes, el Arsenal está dispuesto a ofrecerle unas condiciones económicas muy atractivas.

Según Riccardo Calafiori, el Arsenal se encuentra actualmente en la cima y solo podrá mantener esa posición si se refuerza con los mejores futbolistas. El defensa considera que el equipo necesita estrellas de ese nivel para no perder la lucha por el título y mejorar aún más sus registros de la pasada temporada.

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