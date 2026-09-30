Starlink lanza Internet satelital para smartphones convencionales en Ecuador

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Starlink lanza Internet satelital para smartphones convencionales en Ecuador

Según Ixbt.com, el sistema Starlink de SpaceX ha lanzado en Ecuador un nuevo servicio que conecta directamente smartphones convencionales a satélites. Esta medida busca mejorar radicalmente el acceso a Internet móvil y mensajería en zonas remotas sin cobertura. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

El nuevo servicio Mobile se implementó en asociación con el operador estatal CNT_EC. La principal ventaja del sistema es que los usuarios pueden conectarse utilizando sus teléfonos habituales sin necesidad de dispositivos adicionales o equipos especiales.

Cobertura y capacidades tecnológicas

Este sistema innovador está destinado principalmente a áreas donde las redes celulares tradicionales no están disponibles o no funcionan de manera estable. Las regiones costeras, montañosas y selváticas de Ecuador cuentan con cobertura total.

En la etapa inicial, se informó que la conexión satelital cubre el 82,4 % del territorio nacional. La tecnología también se extiende a zonas marítimas hasta 12 millas náuticas de la costa, lo que proporciona mayor seguridad para los navegantes.

Desarrollo en América Latina

Este proyecto es la continuación lógica de la colaboración previa entre Starlink y CNT. Anteriormente, ambas partes trabajaron en la instalación de Internet satelital fijo, incluyendo las islas Galápagos.

Ecuador se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en implementar la tecnología de conexión directa de dispositivos móviles a satélites de órbita terrestre baja. El liderazgo regional en este ámbito corresponde a Chile, donde el operador Entel lanzó el servicio Starlink Direct-to-Cell en noviembre de 2025.

Pocos meses después, SpaceX y el operador +Móvil también introdujeron el servicio Starlink Mobile en Panamá. Según los expertos, estas tecnologías serán un factor clave para eliminar las brechas de comunicación en todo el mundo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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