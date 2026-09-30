Un atleta nadó 160 km en el mar Báltico

La prueba de natación de larga distancia en el mar Báltico duró 55 horas. Durante este tiempo, el atleta recorrió 160 kilómetros. No durmió ni se detuvo durante el nado.

En la parte final de la prueba, el agotamiento extremo provocó alucinaciones. A pesar de ello, el atleta continuó su esfuerzo y llegó a su destino.

El objetivo principal de esta iniciativa no se limitó a registrar un resultado deportivo. La natación se organizó para recaudar 200 000 euros destinados al tratamiento de niños.

El atleta partió de la costa polaca y se dirigió a través del mar Báltico hacia Suecia. El mapa de la ruta incluía las costas de Alemania, Dinamarca y Suecia.

Tras 55 horas de prueba, el nado concluyó con un recorrido ininterrumpido de 160 kilómetros. Los fondos recaudados se destinarán al tratamiento médico de niños.