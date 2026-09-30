Shavkatjon Boltayev gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

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Shavkatjon Boltayev gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

El boxeador uzbeko Shavkatjon Boltayev ganó la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. El atleta, que compitió en la categoría de -70 kg, se enfrentó al kazajo Torekhan Sabyrkhan por un puesto en la final.

En un reñido combate de semifinales, Boltayev tuvo una actuación digna y ofreció una seria resistencia a su rival. Sin embargo, los jueces otorgaron la victoria a Sabyrkhan en su decisión final.

El boxeador kazajo ganó por 5:0 y avanzó a la final.

Semifinal: garantía de bronce

Aunque Boltayev perdió la oportunidad de llegar a la final, su llegada a semifinales le aseguró una medalla en los Juegos Asiáticos.

Según el reglamento de las competiciones de boxeo, los dos atletas derrotados en semifinales son galardonados con medallas de bronce.

De esta manera, Shavkatjon Boltayev se convirtió en medallista de bronce de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Su oponente, Torekhan Sabyrkhan, obtuvo el derecho a luchar por la medalla de oro en la final.

La lucha continúa para los boxeadores uzbekos

El resultado de Boltayev aporta una nueva medalla a la delegación uzbeka. Los miembros del equipo nacional de boxeo siguen compitiendo por los premios en el resto de los combates.

Para Shavkatjon Boltayev, los Juegos de Aichi-Nagoya 2026 concluyen con una medalla de bronce.

Shavkatjon BoltayevAichi–Nagoya-2026Juegos AsiáticosTorekhan SabyrkhanBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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