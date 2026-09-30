Honor califica a sus nuevos smartphones como dispositivos de verdadera inteligencia artificial

Honor ha dado un paso importante en el mercado móvil al anunciar oficialmente sus nuevos dispositivos insignia. Según ixbt.com, el CEO de Honor, Li Jian, informó que los nuevos smartphones de la serie Magic 9 son el primer lote en recibir una certificación especial como dispositivos que funcionan con verdadera inteligencia artificial. Este reconocimiento es el resultado del trabajo extensivo de la marca durante años en hardware, IA de sistema y el sistema operativo MagicOS. Así lo informa Ixbt.com informa .

El directivo de la empresa destacó que un teléfono móvil con verdadera inteligencia artificial no debe consistir simplemente en un conjunto de aplicaciones instaladas o una capa de personalización. Según el nuevo concepto, el dispositivo debe soportar inteligencia a nivel de sistema para entender con precisión las intenciones y hábitos del usuario, asegurar una interconexión fluida entre aplicaciones y cumplir con estrictos estándares industriales.

La nueva evolución del sistema operativo MagicOS

Este proceso de certificación demuestra que el sistema operativo MagicOS 11 ha sido rediseñado desde cero y que el agente inteligente YOYO ha alcanzado una nueva etapa. Honor presenta su nuevo software como el primer sistema en la industria en implementar comercialmente el agente de sistema Agent Harness.

Asimismo, el asistente actualizado YOYO AI ha superado el estatus de simple asistente de voz para convertirse en un agente inteligente a nivel de sistema, capaz de realizar tareas de forma autónoma en múltiples aplicaciones. Como señala huaweicentral, es precisamente este conjunto de componentes tecnológicos lo que sitúa a la serie Magic 9 entre los verdaderos teléfonos de inteligencia artificial.

La carrera de la inteligencia artificial y la competencia en el mercado

Este anuncio muestra lo intensa que se está volviendo la competencia en el mercado de la telefonía móvil respecto a las capacidades de IA. Cabe recordar que anteriormente, la dirección de Honor presentó el Magic 7 como el primer teléfono inteligente capaz de pedir café mediante comandos de voz y gestionar todo el proceso de entrega de forma autónoma. También se presentó el modelo Magic 9 Pro Max, enfocado en la autonomía y capacidades de fotografía móvil.

Sin embargo, Honor no es la única empresa que lucha por el liderazgo en el mercado de teléfonos basados en IA. En julio de 2026, Nubia lanzó su smartphone NaviX Ultra en el mercado chino como el «primer smartphone de inteligencia artificial del mundo». Ese mismo verano, la empresa StepFun presentó el smartphone StepX Neo, que cuenta con el primer agente de IA masivo del mundo capaz de realizar tareas complejas de principio a fin sin solicitudes adicionales.