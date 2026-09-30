To‘rabek Khabibullayev clasifica a la final de los Juegos Asiáticos

El boxeador uzbeko To‘rabek Khabibullayev obtuvo su pase a la final en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. El atleta, que compite en la categoría de -90 kg, derrotó al indio Kapil Pokhariya en semifinales, ganando el derecho a luchar por la medalla de oro.

Para Khabibullayev, el combate de semifinales fue crucial. El boxeador uzbeko mantuvo la iniciativa desde el inicio, intentando imponer su estilo sobre el rival.

Al finalizar el encuentro, los jueces otorgaron la victoria a Khabibullayev — 4:1.

Una semifinal sólida de Khabibullayev

To‘rabek Khabibullayev se mostró muy activo frente a Kapil Pokhariya. El boxeador uzbeko respondió adecuadamente a los ataques de su oponente y mantuvo la superioridad durante todo el combate.

La decisión final de los jueces confirmó dicha superioridad.

To‘rabek Khabibullayev — ganador 4:1.

Con este resultado, avanza a la final de los Juegos Asiáticos.

Ahora el objetivo es la medalla de oro

El objetivo principal de Khabibullayev en Aichi-Nagoya 2026 está cada vez más cerca. El boxeador uzbeko subirá al ring en la final por el máximo galardón de la competición — la medalla de oro .

Su rival en la final y el horario del combate se darán a conocer más adelante.

La clasificación de To‘rabek Khabibullayev a la final es un resultado importante para el equipo de boxeo de Uzbekistán. Toda la atención se centra ahora en el combate decisivo de la categoría de -90 kg.

El boxeador uzbeko disputará un combate más en Aichi-Nagoya 2026 para convertirse en campeón asiático.