El primer iPhone plegable de Apple llega al mercado

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El primer iPhone plegable de Apple llega al mercado

Según la firma de análisis Counterpoint Research, el mercado mundial de smartphones plegables alcanzará un hito importante para 2026, con un volumen total de envíos que superará los 100 millones de unidades. Esta cifra se registra siete años después de la presentación del primer dispositivo plegable comercial en 2019. Las nuevas estimaciones también incluyen los volúmenes de ventas esperados para el primer gadget de este tipo de la marca Apple. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las previsiones de Lin Keyu, analista principal de Counterpoint Research, el primer smartphone plegable, que se espera se llame iPhone Duo, podría vender cerca de 6 millones de unidades en su primer año en el mercado. Aunque esta cifra es menor en comparación con la línea estándar de iPhone y se dirige principalmente a un segmento de nicho, representa un resultado significativo para la empresa.

Política de precios y cuota de mercado

Según el análisis de los expertos, se espera que el iPhone Duo salga a la venta en octubre con un precio inicial fijado en torno a los 2000 dólares. Si Apple realmente logra vender 6 millones de unidades, su cuota en el mercado mundial de smartphones plegables alcanzará inmediatamente el 25 %. A modo de comparación, se espera que Samsung termine el año con una cuota del 38 %, mientras que se prevé que Huawei alcance el 22 %.

Sin embargo, los resultados finales dependerán no solo de la demanda de los consumidores, sino también de la rapidez con la que Apple pueda ampliar sus capacidades de producción para este nuevo tipo de dispositivos. Según datos de IDC, en 2026, los smartphones plegables representarán menos del 3 % del mercado móvil total, y no se espera que esta cuota cambie significativamente en 2027.

Especificaciones técnicas y perspectivas

Según la información obtenida, el nuevo dispositivo tendrá un diseño plegable hacia adentro. El smartphone contará con una pantalla de 7,6 pulgadas cuando esté abierto, mientras que servirá como pantalla externa de 5,4 pulgadas cuando esté plegado. Ambas pantallas mantendrán la misma relación de aspecto. Además, se espera que el modelo prescinda de la ranura para tarjeta SIM física y soporte completamente la tecnología de doble eSIM.

Los analistas del mercado señalan que, en la etapa inicial, la demanda principal será generada por los usuarios actuales del ecosistema Apple. Sin embargo, el impacto a largo plazo de este modelo en el mercado de smartphones plegables sigue siendo incierto por ahora. Aunque el lanzamiento del producto llega tarde en comparación con otros competidores, su aspiración a una cuota de mercado elevada despierta un gran interés en el mundo de la tecnología.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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