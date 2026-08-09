Arsenal fija un precio desorbitado por el traspaso de Martín Zubimendi

El Arsenal londinense continúa trabajando activamente para reforzar su centro del campo. El entrenador Mikel Arteta opera con intensidad en el mercado de fichajes para hacer más competitiva la plantilla, una situación que pone en duda el futuro de algunos jugadores importantes. Goal.com informa .

Según la información publicada por Mundo Deportivo, la llegada del capitán del Newcastle United, Bruno Guimarães, al club londinense ha cambiado radicalmente la situación del centrocampista español Martín Zubimendi. Hasta ahora titular, el jugador ya no cuenta con un estatus garantizado en los planes del entrenador.

Cabe recordar que el Arsenal fichó al capitán del Newcastle, Bruno Guimarães, durante el mercado de verano por 75 millones de libras esterlinas. El club londinense también incorporó al extremo Christos Tzolis y al portero Illan Meslier.

El centrocampista brasileño de 28 años aspira a lograr grandes resultados con el Arsenal. En una entrevista concedida a la página web oficial del club, Guimarães destacó que ha alcanzado el punto más alto de su carrera y que quiere ganar títulos con el equipo.

La situación de Zubimendi y su precio de traspaso

Sin embargo, este fichaje estelar ha puesto en riesgo el futuro de Martín Zubimendi. El español llegó el verano pasado procedente de la Real Sociedad por 60 millones de libras esterlinas, pero perdió regularidad al final de la temporada. Se quedó fuera del once titular en la lucha por el título de la Premier League y en el decisivo partido de la Champions League contra el PSG.

La directiva del Arsenal, conocedora de la situación, sostiene que el precio del jugador debería ser de al menos 90 millones de euros, equivalentes a 77 millones de libras, si finalmente tuviera que venderlo. El club londinense no está dispuesto a dejar salir a su jugador por una cantidad baja.

El interés de los gigantes europeos

La situación incierta de Zubimendi ha despertado de inmediato el interés de varios grandes clubes europeos. En particular, el Real Madrid estudia la posibilidad de fichar al centrocampista español. Después de no poder hacerse con Rodri, el conjunto blanco considera a Zubimendi una alternativa adecuada.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, también participa activamente en esta disputa. Alonso quiere llevar a Stamford Bridge a su antiguo pupilo, con quien trabajó en las categorías inferiores de la Real Sociedad, y está presionando a la directiva para cerrar el fichaje. La competencia entre estos dos gigantes podría permitir al Arsenal recuperar el elevado precio fijado por su jugador.