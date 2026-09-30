Un presentador de televisión ocupa el trono rechazado por un futbolista

En el reino de Tooro en Uganda, el ex presentador de televisión Edward Rukidi Kijanangoma ascendió al trono como nuevo rey. Adoptó el nombre de Edward Rukidi Nyabongo I durante una ceremonia tradicional celebrada el 29 de septiembre, informó Reuters.

Kijanangoma, de 56 años, es primo del difunto rey Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV. Oyo falleció de cáncer en Estados Unidos el 27 de agosto a los 34 años. Kijanangoma se convirtió en el decimotercer monarca del reino de Tooro.

El nuevo rey fue elegido por un comité de 21 personas del clan gobernante Babiito del pueblo Batoro. Kijanangoma trabajó anteriormente como presentador de noticias y editor en la Uganda Broadcasting Corporation.

La sucesión al trono se volvió controvertida tras la muerte del rey. La madre de Oyo, Best Kemigisa, y su hermana, la princesa Ruth Komuntale, afirmaron que el difunto rey tenía un hijo pequeño y que su testamento lo nombraba heredero. Sin embargo, el jefe del clan Babiito, Charles Kayondo Kamurasi, declaró que ese niño era desconocido para el clan.

Anteriormente, el comité real había seleccionado al primo de Oyo, George Desmond Kamurasi, un futbolista que juega en Londres, como heredero. Sin embargo, él rechazó el trono, tras lo cual Kijanangoma fue elegido como nuevo rey.

La ceremonia de coronación tuvo lugar en el palacio de Karuziika en Fort-Portal, la capital del reino de Tooro. Incluyó danzas tradicionales, sonidos de tambores, combates simbólicos y rituales reales. Se sacrificó un toro y se utilizó sangre de pollo. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, también asistió al evento.

En su primer discurso, el nuevo rey prometió preservar la cultura, las costumbres y las tradiciones del pueblo de Tooro. También instó a la población a proteger el medio ambiente.

Como dato, Uganda es una república constitucional dirigida por un presidente electo. Los reinos históricos del país no tienen poder político, pero se mantienen como símbolos importantes del patrimonio cultural y la identidad nacional.