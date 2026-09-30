SpaceX trasladó el cohete superpesado Falcon Heavy a la plataforma de lanzamiento

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SpaceX trasladó el cohete superpesado Falcon Heavy a la plataforma de lanzamiento

El gigante aeroespacial SpaceX ha trasladado su cohete portador más potente y único, el Falcon Heavy, en posición horizontal mediante un transportador hacia la famosa plataforma de lanzamiento LC-39A en el Centro Espacial Kennedy. Esta operación es una etapa crucial en el proceso de preparación para el próximo gran vuelo, diseñado para cumplir una misión clasificada destinada a garantizar la seguridad nacional de EE. UU. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, este cohete superpesado llevará a cabo la misión secreta NROL-97, organizada en interés de la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Actualmente, los especialistas están probando todos los sistemas y finalizando los preparativos previos al vuelo.

Fecha y detalles del vuelo

Se señala que el próximo vuelo importante del cohete Falcon Heavy está programado para el 1 de octubre de 2026 a las 23:53, hora del Este de EE. UU., desde el histórico sitio 39A. Este horario corresponde a la mañana del 2 de octubre, hora de Taskent. La misión tiene como objetivo principal poner la carga útil en órbita y garantizar su seguridad.

Una vez que el cohete se lance al espacio y complete su misión, se espera que sus propulsores laterales regresen a la Tierra con éxito. Según el plan, deben aterrizar suavemente en las zonas de aterrizaje LZ-1 y LZ-2. Es notable que este vuelo utilizará propulsores laterales previamente usados: uno comienza su cuarto viaje espacial, mientras que el otro realiza su segundo.

Logros en la historia de Falcon Heavy

El cohete portador superpesado de SpaceX hizo su debut en 2028. Desde entonces, los cohetes de este tipo han completado con éxito un total de 13 misiones orbitales. Lo más importante es que todas han concluido con un resultado del 100 %.

Según las estadísticas, ningún lanzamiento con el Falcon Heavy ha terminado en pérdida de carga útil o incidentes durante la puesta en órbita. Esto confirma una vez más el alto nivel de fiabilidad y perfección de las tecnologías de la empresa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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