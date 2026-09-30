Lionel Scaloni inicia los cambios tácticos en la selección de Argentina

·23·Deportes
Lionel Scaloni inicia los cambios tácticos en la selección de Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, prepara la nueva etapa tras el retiro internacional de la leyenda Lionel Messi. Según Goal.com, el técnico tiene la intención de cambiar radicalmente el estilo de juego del equipo y probar nuevas soluciones tácticas antes del amistoso contra Bolivia en Córdoba. Así lo informa Goal.com informa .

Como es sabido, Lionel Messi, de 39 años, anunció a finales de agosto el fin de su carrera internacional. No obstante, hará una aparición oficial en el partido de despedida especial contra Benín en el estadio Monumental la próxima semana. Por ello, este será el primer examen serio para los argentinos en este periodo de transición.

El número legendario quedará vacante temporalmente

Se ha confirmado que la emblemática camiseta número 10 de Lionel Messi quedará temporalmente sin dueño en los próximos partidos. En una rueda de prensa en Córdoba, Lionel Scaloni afirmó que no tiene intención de asignar este número a otro jugador de inmediato y que no se lo darán a nadie hasta que el legendario capitán se despida oficialmente.

«No estamos obligados a darle el número a nadie para estos partidos, así que no se lo daremos a nadie hasta el partido de despedida de Leo», declaró Scaloni, citado por Goal.com. El técnico añadió que aún no han decidido quién portará este número de gran responsabilidad en el futuro.

Una era de nuevas búsquedas tácticas

Reemplazar al máximo goleador de la historia del país, con 125 goles, es una tarea inmensa para el entrenador. Scaloni reconoce que el equipo debe adaptarse ahora a un estilo de juego diferente y evolucionar tácticamente.

«Encontraremos una forma distinta de jugar. Los partidos amistosos sirven precisamente para eso: para experimentar», dijo el seleccionador argentino. Asimismo, se destacó que la filosofía principal del equipo seguirá siendo el control del mediocampo y la adaptación al rival.

Lionel MessiLionel ScaloniArgentinaFútbolTáctica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lionel Scaloni anuncia al sucesor de Lionel Messi como capitánLionel Scaloni anuncia al sucesor de Lionel Messi como capitán25 septiembre 17:53Lionel Messi pone fin a su carrera con la selección de ArgentinaLionel Messi pone fin a su carrera con la selección de Argentina25 septiembre 10:14El ocaso de Lionel Messi en la selección argentinaEl ocaso de Lionel Messi en la selección argentina22 septiembre 23:51Resuelta la cuestión de la capitanía en la selección argentinaResuelta la cuestión de la capitanía en la selección argentina28 septiembre 10:17El heredero de Lionel Messi ha sido identificado: ¿quién llevará el número 10 en la selección argentina?El heredero de Lionel Messi ha sido identificado: ¿quién llevará el número 10 en la selección argentina?2 septiembre 10:58Una nueva era para Argentina: ¿quién heredó el brazalete de capitán tras Messi?Una nueva era para Argentina: ¿quién heredó el brazalete de capitán tras Messi?9 septiembre 20:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov