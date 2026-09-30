Lionel Scaloni inicia los cambios tácticos en la selección de Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, prepara la nueva etapa tras el retiro internacional de la leyenda Lionel Messi. Según Goal.com, el técnico tiene la intención de cambiar radicalmente el estilo de juego del equipo y probar nuevas soluciones tácticas antes del amistoso contra Bolivia en Córdoba. Así lo informa Goal.com informa .

Como es sabido, Lionel Messi, de 39 años, anunció a finales de agosto el fin de su carrera internacional. No obstante, hará una aparición oficial en el partido de despedida especial contra Benín en el estadio Monumental la próxima semana. Por ello, este será el primer examen serio para los argentinos en este periodo de transición.

El número legendario quedará vacante temporalmente

Se ha confirmado que la emblemática camiseta número 10 de Lionel Messi quedará temporalmente sin dueño en los próximos partidos. En una rueda de prensa en Córdoba, Lionel Scaloni afirmó que no tiene intención de asignar este número a otro jugador de inmediato y que no se lo darán a nadie hasta que el legendario capitán se despida oficialmente.

«No estamos obligados a darle el número a nadie para estos partidos, así que no se lo daremos a nadie hasta el partido de despedida de Leo», declaró Scaloni, citado por Goal.com. El técnico añadió que aún no han decidido quién portará este número de gran responsabilidad en el futuro.

Una era de nuevas búsquedas tácticas

Reemplazar al máximo goleador de la historia del país, con 125 goles, es una tarea inmensa para el entrenador. Scaloni reconoce que el equipo debe adaptarse ahora a un estilo de juego diferente y evolucionar tácticamente.

«Encontraremos una forma distinta de jugar. Los partidos amistosos sirven precisamente para eso: para experimentar», dijo el seleccionador argentino. Asimismo, se destacó que la filosofía principal del equipo seguirá siendo el control del mediocampo y la adaptación al rival.