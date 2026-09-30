Los grandes clubes europeos se interesan por Gonzalo García: ¿cuál es su precio?

El delantero de 22 años del Fulham, Gonzalo García, ha atraído rápidamente la atención de los principales clubes europeos. Según el insider Ekrem Konur, varios clubes están estudiando el fichaje del español.

La situación en torno al futuro de García se vuelve interesante. El Fulham compró recientemente al jugador al Real Madrid por 40 millones de euros. Ahora, el club londinense podría exigir una suma mucho mayor por su traspaso.

Se dice que el Fulham valora a García entre 60 y 70 millones de euros .

Arbeloa lo llevó al Fulham

El papel del entrenador principal del club, Álvaro Arbeloa, fue fundamental en el fichaje de Gonzalo García por el Fulham.

Tras tomar las riendas del club londinense, Arbeloa quiso contar con el delantero español en su plantilla.

Como resultado, el Fulham negoció con el Real Madrid y cerró el traspaso del jugador de 22 años por 40 millones de euros.

Ahora, el interés del mercado por García podría elevar su valor por encima de su cifra de traspaso inicial.

El Fulham pide entre 60 y 70 millones de euros

La información difundida por el insider Ekrem Konur no menciona los nombres concretos de los clubes interesados en García.

Sin embargo, se informa que el Fulham valora el traspaso del jugador entre 60 y 70 millones de euros.

Al mismo tiempo, su antiguo club, el Real Madrid, mantiene una cláusula de recompra en su contrato.

Esto hace que el futuro de García sea aún más intrigante. Si el delantero logra consolidarse en la Premier League, podrían surgir nuevas negociaciones.

Contrato hasta 2031

García tiene un contrato a largo plazo con el Fulham. Su acuerdo actual es válido hasta el verano de 2031 .

Esta situación otorga al club londinense una posición sólida en las negociaciones. Transfermarkt estima el valor de mercado actual del español en 30 millones de euros .

Por lo tanto, el precio de 60 a 70 millones de euros fijado por el Fulham es significativamente superior a las estimaciones de Transfermarkt.

Dando sus primeros pasos en la Premier League

Gonzalo García ha disputado 5 partidos con el Fulham en la presente temporada de la Premier League y ha marcado un gol.

El delantero de 22 años aún está en la etapa inicial de su carrera en el campeonato inglés. No obstante, que su nombre suene en el mercado de fichajes indica que la atención sobre su rendimiento en el Fulham no hace más que aumentar.

La pregunta principal ahora es: ¿se quedará García en el Fulham o alguno de los grandes clubes europeos estará dispuesto a pagar entre 60 y 70 millones de euros? Por ahora, el insider no ha revelado los nombres de los clubes.