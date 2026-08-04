Fulham incorpora a dos futbolistas del Real Madrid

El Fulham, club de la Premier League inglesa, ha dado un golpe de efecto en el mercado de fichajes al incorporar a Gonzalo García y César Palacios del Real Madrid. Según Goal.com, estos dos talentosos futbolistas han firmado contratos de larga duración con el club del oeste de Londres hasta el verano de 2031, con una opción para ampliarlos un año más. Goal.com informa de que.

Este doble fichaje demuestra la enorme confianza de la directiva del Fulham en su nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa. El técnico logró reforzar la plantilla aprovechando sus estrechos vínculos con el club madrileño. El conjunto londinense ha pagado un total de 42,5 millones de libras esterlinas por estos dos futbolistas españoles.

El fichaje de Gonzalo García y sus resultados de la temporada pasada

El delantero Gonzalo García llegó a Craven Cottage por unos 34 millones de libras esterlinas. En la temporada 2025-2026, disputó 39 partidos con el gigante de La Liga en todas las competiciones y marcó 8 goles.

Al hablar de su llegada a su nuevo equipo, Gonzalo no ocultó su satisfacción: "Estoy muy agradecido y tremendamente feliz de estar aquí. Doy las gracias a la directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí y tengo muchas ganas de jugar", recoge Goal.com citando sus palabras.

Las cualidades de César Palacios

El otro futbolista que reforzará la plantilla es el talentoso centrocampista ofensivo de 21 años César Palacios. Aunque ha tenido menos minutos con el primer equipo del conjunto madrileño, es un habitual de las selecciones juveniles de España y destaca por su visión de juego.

Palacios también compartió sus impresiones tras fichar por el club londinense: "Estoy muy ilusionado de estar aquí. Creo que es el paso perfecto en mi carrera. El club está depositando mucha confianza en mí y la justificaré con mi rendimiento sobre el terreno de juego".

Esta gran inversión del Fulham demuestra que la directiva apuesta por un proyecto a varios años y no por objetivos a corto plazo. Bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el equipo londinense se marca grandes metas en la Premier League.