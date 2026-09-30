Se inaugura la « FIFA Arena » en Taskent: Infantino visita la escuela n.º 90 y entrega el campo

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Se inaugura la « FIFA Arena » en Taskent: Infantino visita la escuela n.º 90 y entrega el campo

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, llegó a Uzbekistán en visita oficial y participó personalmente en la ceremonia de inauguración de un moderno campo de fútbol construido en las instalaciones de la escuela secundaria n.º 90 de Taskent. Este proyecto se llevó a cabo en el marco del programa global «FIFA Arena», destinado a desarrollar el deporte base entre los jóvenes a nivel internacional. En el evento solemne participaron el Ministro de Deportes de la República de Uzbekistán, la dirección de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), funcionarios del sector y reconocidos veteranos del fútbol uzbeko.

Durante la ceremonia, el máximo dirigente de la FIFA expresó sus mejores deseos a los jóvenes futbolistas, repartió regalos conmemorativos y se tomó fotos con los alumnos de la escuela. Esta infraestructura moderna servirá para fomentar la práctica regular del deporte entre los jóvenes de la capital y formar a la nueva generación de talentos para las selecciones nacionales.

«El líder del fútbol mundial, la escuela n.º 90 y el programa FIFA Arena»: 5 puntos clave

Datos más importantes sobre la histórica ceremonia de apertura en Taskent y la iniciativa de la FIFA:

  • Participación personal de Gianni Infantino: El presidente de la FIFA asistió personalmente al evento de entrega del nuevo campo en una escuela pública de Taskent;

  • Iniciativa global «FIFA Arena»: El moderno campo deportivo fue construido bajo un programa internacional destinado a apoyar el fútbol infantil y juvenil;

  • Dirección del ministerio local y la UFA: En la inauguración estuvieron presentes el Ministro de Deportes, los líderes de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán y deportistas veteranos;

  • Regalos personales y fotos con los alumnos: Gianni Infantino entregó regalos conmemorativos a los jóvenes futbolistas de la escuela n.º 90 e interactuó con ellos;

  • Programa de expansión de infraestructura: En el marco de «FIFA Arena», se están construyendo campos modernos similares no solo en la capital, sino también en otras regiones de la república.

Se inaugura la « FIFA Arena » en Taskent: Infantino visita la escuela n.º 90 y entrega el campo

Proyecto «FIFA Arena» en Taskent y clasificación de la infraestructura de fútbol infantil

Tabla analítica sobre los parámetros del proyecto, el nivel del evento y los objetivos estratégicos:

Indicadores y criterios de análisis

Parámetros establecidos y detalles del evento

Nombre del proyecto internacional

«FIFA Arena» (Programa de la FIFA de apoyo al fútbol juvenil)

Lugar de construcción del campo

Ciudad de Taskent, instalaciones de la escuela secundaria n.º 90

Invitado de honor

Gianni Infantino (Presidente de la FIFA)

Organizaciones participantes

Ministerio de Deportes, Asociación de Fútbol de Uzbekistán, veteranos del fútbol

Objetivo y misión principal

Atraer a los alumnos al deporte masivo, crear condiciones de entrenamiento de calidad

Resultado esperado

Desarrollo del deporte escolar y fortalecimiento de la base de selección local

Se inaugura la « FIFA Arena » en Taskent: Infantino visita la escuela n.º 90 y entrega el campo

Experticia en fútbol y desarrollo estratégico: ¿Por qué es importante la entrada de la FIFA en las escuelas?

Conclusiones de expertos deportivos internacionales, funcionarios de fútbol y entrenadores infantiles:

  • «La base comienza en la escuela y en el barrio»: El factor clave del éxito de los gigantes del fútbol mundial (Brasil, España, Francia) es la presencia de campos de calidad al alcance de los niños; el proyecto «FIFA Arena» transforma los patios escolares polvorientos o de asfalto en arenas de fútbol seguras y modernas, asegurando el descubrimiento temprano de talentos;

  • Asociación estratégica de Uzbekistán para la FIFA: Las frecuentes visitas de Gianni Infantino a nuestro país y su participación personal en proyectos escolares masivos son en Uzbekistánuna señal de la alta confianza otorgada por la organización mundial a las reformas deportivas y a los éxitos de las selecciones juveniles en el ámbito internacional;

  • Un impulso espiritual para los futuros campeones: Ver al líder número 1 del fútbol mundial en la apertura de su propio campo y recibir un regalo de él despierta grandes sueños y objetivos en la mente del niño; no hay duda de que de estos campos saldrán estrellas que brillarán mañana en campeonatos continentales y mundiales.

En su opinión, ¿en qué medida la multiplicación de campos con estándares internacionales como «FIFA Arena» en las escuelas acelerará el nivel de nuestro fútbol nacional? ¿Le gustaría que se construyera un campo similar en la escuela de su hijo o en su barrio? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del histórico evento del fútbol juvenil uzbeko con todos los aficionados!

Gianni InfantinoFIFA ArenaTaskentAsociación de Fútbol de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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