Tragedia sangrienta en FlyDubai: un piloto intentó estrellar el avión (video)

A bordo de un Boeing 737 de FlyDubai (vuelo FZ1073 / FDB1549) que se dirigía de Dubái a Tel Aviv, se evitó por milagro una de las peores catástrofes de la historia de la aviación. Se supo que, durante el vuelo, ocurrió un enfrentamiento sangriento en la cabina: el copiloto atacó al capitán con un cuchillo e intentó girar el timón bruscamente para estrellar la aeronave con todos los pasajeros a bordo.

Cuando el avión, que volaba a 573 km/h, descendió 4,5 kilómetros en solo 29 segundos, el pánico se apoderó de la cabina. Al escuchar los gritos, la tripulación y valientes pasajeros israelíes derribaron la puerta, protegieron al capitán herido y neutralizaron al atacante. Las 180 personas a bordo fueron salvadas. Arabia Sauditarecibió el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk.

«29 segundos de caída, un cuchillo en cabina y un avión rescatado»: 5 puntos clave del incidente

Datos fundamentales sobre el intento de atentado en el aire y el rescate del avión:

Intento de atentado sangriento en cabina: El copiloto hirió al capitán con un cuchillo e intentó estrellar el avión directamente contra el suelo;

Caída de 4,5 km en 29 segundos: La pérdida de control a 573 km/h provocó un pánico total en la cabina;

Heroísmo de los pasajeros israelíes: Los pasajeros y la tripulación irrumpieron en la cabina, inmovilizaron al atacante y salvaron el avión;

Imágenes sangrientas en redes: Las grabaciones de los pasajeros muestran a hombres con la ropa ensangrentada durante la captura del atacante;

Arabia Saudita aterrizaje de emergencia: Tras recuperar el control, el avión aterrizó a salvo en Tabuk, en Arabia Saudita, país sin relaciones diplomáticas oficiales con Israel.

Clasificación del intento de atentado en el vuelo de FlyDubai

Análisis de las acciones trágicas, datos técnicos y medidas de emergencia:

Indicadores y criterios de análisis Hechos y eventos trágicos registrados Aeronave y ruta FlyDubai Boeing 737 MAX 8 (FZ1073 / FDB1549), Dubái — Tel Aviv Detalles del incidente y arma Ataque con cuchillo del copiloto al capitán en la cabina Dinámica de la caída y riesgo Descenso de 4500 metros en 29 segundos (velocidad 573 km/h, riesgo de impacto) Secuencia de señales Squawk 7700 (emergencia general) y Squawk 7500 (secuestro) Acción de rescate y héroes Pasajeros israelíes y tripulación redujeron al atacante Destino de las personas a bordo 180 pasajeros (aprox. 100 israelíes) — todos sobrevivieron Lugar de aterrizaje y estado actual Arabia Saudita (aeropuerto de Tabuk), sospechoso bajo interrogatorio Medidas de seguridad en Israel Todos los vuelos de FlyDubai desde los EAU son inspeccionados en Ben Gurión

Seguridad aérea y peritaje criminal internacional: ¿Qué conclusiones deja este atentado?

Conclusiones de expertos en aviación, analistas militares y servicios de seguridad:

«Se evitó una repetición de la tragedia de Germanwings»: En 2015, el piloto Andreas Lubitz estrelló un avión matando a 149 personas; esta vez, el copiloto intentó el mismo escenario: apuñalar al capitán y estrellar la aeronave. La apertura de la cabina y el coraje de los pasajeros salvaron 180 vidas.

«¿Cómo introdujeron un cuchillo en la cabina?»: Es un shock para la aviación civil. A pesar de los controles, es inevitable una investigación profunda sobre los sistemas de seguridad de los aeropuertos de los EAU.

Diplomacia de rescate en suelo saudí: A pesar de las tensiones políticas, Arabia Saudita abrió su espacio aéreo y recibió el avión. El sospechoso está detenido y se negocia el regreso de los ciudadanos israelíes.

¿Cómo valoras el coraje de los pasajeros ante un criminal en pleno vuelo? ¿Por qué crees que las aerolíneas no controlan mejor la salud mental de los pilotos? ¡Deja tu opinión!