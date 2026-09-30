El internet de Starlink ya está disponible en los aviones de Swiss International Air Lines

Una de las principales aerolíneas suizas, Swiss International Air Lines (SWISS), ha puesto en servicio comercial su primera aeronave equipada con conectividad satelital. Según informa el portal ixbt.com, el nuevo sistema se lanzó con éxito el 28 de septiembre de 2026 en el avión Airbus A320neo bautizado como Iseltwald, con matrícula HB-JDM. El primer vuelo comercial de este avión se realizó de Zúrich a Tesalónica. Así lo informa Ixbt.com informa .

La implementación de esta nueva tecnología permite a los pasajeros disfrutar de una conexión a internet de alta velocidad ininterrumpida durante el vuelo. Dos antenas de perfil bajo instaladas en el fuselaje del avión garantizan una conexión estable con los satélites Starlink en órbita terrestre baja. Como resultado, el servicio de internet funciona perfectamente en cualquier etapa del vuelo, incluso sobre los océanos.

Términos y condiciones

El servicio de Wi-Fi ofrecido por la aerolínea está disponible para pasajeros de todas las clases, desde Economy hasta First. Para los miembros del programa SWISS Miles & More y los titulares de un Travel ID, este servicio de internet es totalmente gratuito. Aunque los pasajeros pueden utilizar internet libremente durante el vuelo, se requiere cumplir con ciertas normas.

En particular, está estrictamente prohibido realizar llamadas de voz y video durante el vuelo. Asimismo, se recomienda el uso de auriculares al ver videos o escuchar audio en línea para no molestar a otros pasajeros. Estas restricciones ayudan a mantener un ambiente de vuelo tranquilo y cómodo.

Un proyecto integral a escala del Lufthansa Group

La introducción del sistema Starlink por parte de SWISS es una parte importante de un proyecto de modernización a gran escala para las aerolíneas del Lufthansa Group. Anteriormente, este moderno sistema de comunicación ya había comenzado a instalarse en los aviones de Lufthansa. La expansión de las capacidades de la red continúa de forma gradual.

Según los planes de la compañía, para finales de 2029, un total de más de 850 aeronaves pertenecientes a las aerolíneas Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines y Brussels Airlines del Lufthansa Group estarán equipadas con tecnología Starlink. Esto elevará la calidad del servicio al pasajero en la aviación europea a un nuevo nivel y mejorará drásticamente las posibilidades de usar internet en los vuelos.