El Fulham fichará a dos jóvenes talentos del Real Madrid por 50 millones de euros

El club de la Premier League Fulham ha alcanzado un acuerdo de traspaso combinado por un valor total de 50 millones de euros con el equipo español del Real Madrid. Según la información difundida por GOAL.com, las brillantes estrellas de la cantera madridista, Gonzalo García y César Palacios, se trasladarán al oeste de Londres para volver a coincidir en un nuevo proyecto bajo las órdenes de su exentrenador de categorías inferiores, Álvaro Arbeloa, informa Goal.com .

La operación principal de este acuerdo es la compra de Gonzalo García, habiendo acordado el Fulham pagar 40 millones de euros por el 70 por ciento de los derechos del jugador. Mediante esta estructura financiera, el club blanco se reserva un porcentaje de futura venta del delantero. Los gigantes españoles recurren con frecuencia a esta práctica al traspasar a talentosos graduados formados en su academia.

Los motivos de la salida de Gonzalo García del Real Madrid

Aunque el delantero de 22 años demostró su valía y logró marcar en un partido amistoso contra el Leganés, la alta competencia en el primer equipo limitaba sus oportunidades de jugar. La inminente llegada de Yan Diomande y el regreso de Endrick tras su cesión habrían impedido que el joven jugador tuviera continuidad en el once titular. Por ello, García decidió abandonar el club de su vida este verano en busca de un proyecto que le garantizara la titularidad.

Habiendo disputado 73 partidos y anotado 30 goles con el Real Madrid Castilla, el talento de García es innegable. Según el diario Marca, el acuerdo por Gonzalo se da por totalmente cerrado, mientras que los últimos detalles por César Palacios se esperan formalizar en las próximas horas. Por Palacios, el club inglés invertirá entre 8 y 10 millones de euros a cambio del 70 por ciento de sus derechos.

El futuro de César Palacios en la Premier League

César Palacios también aterriza en Londres con un gran cartel tras firmar una exitosa temporada en la tercera división española. El centrocampista entendía que era el momento de dejar las filas del Castilla para medirse en un nivel superior. A pesar de contar con ofertas de varios clubes europeos, la oportunidad de competir en la Premier League bajo la tutela de Álvaro Arbeloa resultó ser una propuesta irrechazable.

Las estadísticas respaldan la gran expectación generada en torno al fichaje de Palacios. El jugador cerró la campaña anterior como uno de los máximos goleadores del Grupo 1 de la Primera RFEF, firmando 16 tantos y repartiendo 5 asistencias. Semejantes registros desde la medular lo convierten en un activo único para el sistema táctico de Arbeloa. La apuesta del técnico del Fulham por futbolistas a los que conoce bien de la capital española se perfila como una garantía de éxito futuro.