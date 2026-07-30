El Fulham fichará a dos jóvenes talentos del Real Madrid por 50 millones de euros

·61·Deportes
El Fulham fichará a dos jóvenes talentos del Real Madrid por 50 millones de euros

El club de la Premier League Fulham ha alcanzado un acuerdo de traspaso combinado por un valor total de 50 millones de euros con el equipo español del Real Madrid. Según la información difundida por GOAL.com, las brillantes estrellas de la cantera madridista, Gonzalo García y César Palacios, se trasladarán al oeste de Londres para volver a coincidir en un nuevo proyecto bajo las órdenes de su exentrenador de categorías inferiores, Álvaro Arbeloa, informa Goal.com .

La operación principal de este acuerdo es la compra de Gonzalo García, habiendo acordado el Fulham pagar 40 millones de euros por el 70 por ciento de los derechos del jugador. Mediante esta estructura financiera, el club blanco se reserva un porcentaje de futura venta del delantero. Los gigantes españoles recurren con frecuencia a esta práctica al traspasar a talentosos graduados formados en su academia.

Los motivos de la salida de Gonzalo García del Real Madrid

Aunque el delantero de 22 años demostró su valía y logró marcar en un partido amistoso contra el Leganés, la alta competencia en el primer equipo limitaba sus oportunidades de jugar. La inminente llegada de Yan Diomande y el regreso de Endrick tras su cesión habrían impedido que el joven jugador tuviera continuidad en el once titular. Por ello, García decidió abandonar el club de su vida este verano en busca de un proyecto que le garantizara la titularidad.

Habiendo disputado 73 partidos y anotado 30 goles con el Real Madrid Castilla, el talento de García es innegable. Según el diario Marca, el acuerdo por Gonzalo se da por totalmente cerrado, mientras que los últimos detalles por César Palacios se esperan formalizar en las próximas horas. Por Palacios, el club inglés invertirá entre 8 y 10 millones de euros a cambio del 70 por ciento de sus derechos.

El futuro de César Palacios en la Premier League

César Palacios también aterriza en Londres con un gran cartel tras firmar una exitosa temporada en la tercera división española. El centrocampista entendía que era el momento de dejar las filas del Castilla para medirse en un nivel superior. A pesar de contar con ofertas de varios clubes europeos, la oportunidad de competir en la Premier League bajo la tutela de Álvaro Arbeloa resultó ser una propuesta irrechazable.

Las estadísticas respaldan la gran expectación generada en torno al fichaje de Palacios. El jugador cerró la campaña anterior como uno de los máximos goleadores del Grupo 1 de la Primera RFEF, firmando 16 tantos y repartiendo 5 asistencias. Semejantes registros desde la medular lo convierten en un activo único para el sistema táctico de Arbeloa. La apuesta del técnico del Fulham por futbolistas a los que conoce bien de la capital española se perfila como una garantía de éxito futuro.

FulhamReal MadridGonzalo GarcíaCésar PalaciosÁlvaro Arbeloa
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Emerse Faé deja la selección de Costa de Marfil: ¿Se acabó la edad de oro?Emerse Faé deja la selección de Costa de Marfil: ¿Se acabó la edad de oro?Hoy, 12:19Phil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester CityPhil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester CityHoy, 12:10Fiebre de «súper fichaje» en Turquía: Shomurodov en la mira de TrabzonsporFiebre de «súper fichaje» en Turquía: Shomurodov en la mira de TrabzonsporHoy, 12:03Cristian Chivu elogia el fichaje de John StonesCristian Chivu elogia el fichaje de John StonesHoy, 11:56La FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retrocederLa FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retrocederHoy, 11:41Chelsea multado con 10 millones de libras esterlinas por infracciones financierasChelsea multado con 10 millones de libras esterlinas por infracciones financierasHoy, 11:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»