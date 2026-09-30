En Turquía, médicos habrían operado el oído sano de un paciente

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En Turquía, médicos habrían operado el oído sano de un paciente

En el hospital de la Universidad Okan de Estambul, Turquía, se informó que un paciente fue operado del oído izquierdo por error en lugar de su oído derecho afectado. Así lo reportaron «Akşam» y otros medios turcos.

Se ha informado que Murat Tarakçı, residente del distrito de Gebze en la provincia de Kocaeli, acudió al hospital de la Universidad Okan en el distrito de Tuzla, Estambul, debido a una acumulación de líquido en el oído medio derecho. Tras los exámenes, se programó una cirugía en el oído derecho.

Sin embargo, según Tarakçı, durante la operación le insertaron un tubo en el oído izquierdo en lugar del derecho. Al despertar de la anestesia, sintió un dolor intenso en el oído izquierdo y se dio cuenta de que habían intervenido ese lado. Posteriormente, el error fue comunicado al personal médico.

Según los informes, el equipo médico operó al paciente nuevamente el mismo día bajo anestesia general, y esta vez se realizó el procedimiento en el oído correcto, el derecho. De esta manera, Tarakçı recibió dos anestesias generales en un solo día.

El edificio del hospital de la Universidad Okan y un hombre sosteniendo documentos en la mano.

Tarakçı, descontento con el error médico, presentó una denuncia contra el hospital y el personal. Su abogado calificó el incidente como una «cirugía realizada en el lado equivocado» y anunció que se ha iniciado un proceso legal. El paciente afirma sufrir zumbidos, problemas de audición y dificultades de equilibrio tras las operaciones.

La administración del hospital de la Universidad Okan declaró que no hará comentarios por el momento debido al proceso legal en curso. Por ello, las consecuencias señaladas por el paciente y los detalles del error se consideran actualmente como sus alegaciones y no como conclusiones legales definitivas.

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