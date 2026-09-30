Éxito comercial del flagship iQOO 16 y sus capacidades técnicas

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Éxito comercial del flagship iQOO 16 y sus capacidades técnicas

Desde su primer día de venta, el nuevo smartphone flagship iQOO 16 logró un éxito rotundo en el mercado chino, convirtiéndose en un éxito de ventas absoluto entre los dispositivos Android. Según ixbt.com, este gadget ha demostrado una demanda sin precedentes entre los compradores, superando a todos sus competidores recientes. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según los datos proporcionados por el reconocido insider Digital Chat Station, el iQOO 16 ha liderado el volumen de ventas en las tres plataformas de comercio electrónico más grandes de China: Taobao, Tmall y Douyin. Este indicador muestra la clara superioridad del nuevo dispositivo sobre otros flagships Android lanzados este año.

Rendimiento récord de la pantalla del smartphone

Uno de los aspectos más notables del dispositivo es su pantalla única. Por primera vez en la historia del iQOO 16, integra una pantalla 2K con una frecuencia de 165 Hz. El panel Samsung M16 y la tecnología 2K LEAD 2.0 permiten alcanzar 1250 nits en modo estándar, más de 2800 nits en toda la pantalla y hasta 10 000 nits de brillo en picos locales.

En cuanto a rendimiento, el smartphone también es líder en su clase. Está equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y un chip de juego dedicado Q4. Este conjunto de hardware maneja con éxito el ray tracing, tasas de refresco ultra altas y la generación de fotogramas simultáneamente.

Capacidades de juego y tecnologías avanzadas

Las funciones dedicadas a los jugadores móviles incluyen Q-flex, una frecuencia de actualización de 165 Hz, vibración 4D y un emulador de PC diseñado para juegos de nivel AAA. Además, el dispositivo es capaz de grabar video en formato 8K.

El módulo de cámara también cumple con los estándares más altos. El smartphone está equipado con tres sensores de 50 MP cada uno: una cámara principal de 1/1,3 pulgadas, un objetivo gran angular y un Sony IMX882 con zoom óptico 3x. Además, el dispositivo es compatible con la tecnología Super Light and Shadow HDR.

La calidad de audio está garantizada por altavoces simétricos Pro 1511, mientras que en autonomía se ofrece una batería masiva de 8400 mAh y tecnología de carga rápida de 100 W. El cuerpo está totalmente protegido contra agua y polvo según el estándar moderno IP69.

iQOO 16SmartphonesAndroidGadgetsMercado Chino
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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