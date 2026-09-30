Brian Riemer: Cuando Cristiano Ronaldo se retire, Portugal tendrá un problema

El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, ha expresado opiniones importantes sobre el futuro de la selección de Portugal y el veterano delantero Cristiano Ronaldo. En su opinión, el fin de la carrera internacional de la estrella podría provocar una grave crisis jerárquica en el equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Mientras Portugal se prepara para el partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones, la atención vuelve a centrarse en Cristiano Ronaldo. El legendario jugador, que actualmente defiende los colores del Al-Nassr, sigue siendo la figura central de su selección a pesar de su edad.

Ronaldo y la cuestión de la jerarquía en la selección

Según la información difundida por Goal.com, Brian Riemer considera que las críticas al jugador son infundadas y destaca que su papel en el equipo es irreemplazable. En una entrevista con el canal TV2, el técnico danés señaló que, más allá de su utilidad en el campo, su posición en el vestuario es igual de importante.

«Creo que la gente a menudo subestima su impacto en el equipo. Estoy convencido de que el día que deje su carrera internacional, surgirá un gran problema de jerarquía. Creo que mantiene al equipo unido con un vínculo muy fuerte», declaró Riemer.

La opinión de los defensas y el estado físico

El defensa danés Joakim Mæhle también admitió que es difícil jugar contra el experimentado delantero. Mæhle destacó que el estilo de juego de Ronaldo difiere del de Gonçalo Ramos; aunque es un poco más estático, puede castigar al rival en cualquier momento gracias a su increíble capacidad goleadora.

Según el diario A Bola, la participación del capitán portugués en los últimos entrenamientos ha sido algo limitada. Tras quedarse en el banquillo contra Noruega, el delantero sigue un programa individual específico para recuperar su estado físico.

No obstante, la Federación Portuguesa de Fútbol confirmó que el jugador no tiene ninguna lesión oficial. Por su parte, los daneses prestan especial atención a cada movimiento de su experimentado rival antes del próximo encuentro.