El fútbol inglés se encuentra sumido en el mayor escándalo financiero de los últimos años. Una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de infringir todas las normas financieras de la Premier League, una noticia que ha acaparado la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Según el análisis del diario Bild, este suceso se ha convertido en el tema principal del mundo del deporte, y el club se enfrenta a graves consecuencias, como multas millonarias, la retirada de títulos de liga y el descenso a divisiones inferiores. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe destacar que la prensa británica ha adoptado la postura más radical al respecto. Según el Daily Mail, los ocho títulos de liga ganados por el Manchester City en los últimos años deberían ser anulados oficialmente. La publicación también subraya que los fraudes financieros del club han afectado negativamente la historia de acérrimos rivales como el Manchester United y el Liverpool, señalando que el fútbol inglés ha sufrido daños irreparables y que ya no volverá a ser el mismo.

Un problema sin precedentes y exigencias de castigos severos

La cadena BBC también ha puesto especial énfasis en la gravedad de la situación. Según la fuente, la magnitud de este problema no tiene precedentes, no solo en el campeonato inglés o en la historia del fútbol, sino en todo el deporte mundial. Los expertos explican así la importancia y el peligro de la situación.

Por su parte, el diario The Sun no se guardó nada en sus declaraciones. El periódico escribió que esto no es una simple infracción, sino un ajuste de cuentas inevitable por actos vergonzosos de escala histórica. También se destaca que todos los demás clubes rivales esperan una justicia justa y medidas punitivas estrictas, y que cuanto más severo sea el veredicto, más contundente deberá ser el castigo.

El impacto del escándalo no se limita solo a Gran Bretaña. El prestigioso diario francés Le Parisien también ha dado su opinión sobre el asunto, escribiendo abiertamente que el Manchester City debe prepararse ahora para los peores escenarios. La comunidad deportiva europea teme que el desenlace de este caso transforme radicalmente el sistema de justicia financiera y las reglas en el mundo del fútbol.