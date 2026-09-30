Presentación del Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max

Xiaomi amplía su línea de electrodomésticos inteligentes con el lanzamiento del secador de ropa Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max. Según ixbt.com, esta novedad destaca por ser el primer modelo en la historia de la marca en incluir una zona dedicada al secado delicado y la esterilización. Así lo informa Ixbt.com informa .

Con una apariencia similar a una lámpara de techo convencional, este dispositivo busca transformar el proceso de secado y cuidado de la ropa. Una vez colocadas las prendas en la rejilla especial, el mecanismo de secado desciende hacia el orificio de ventilación. Esto crea un espacio semicerrado donde circula aire caliente a temperatura controlada.

Tres modos y alta eficiencia

El dispositivo ofrece a los usuarios tres modos de funcionamiento según el estado de la ropa: secado estándar que asegura una distribución uniforme del aire caliente, secado inteligente que ajusta automáticamente la temperatura mediante sensores de humedad, y un modo de brisa suave que utiliza el flujo de aire natural.

El proceso de calentamiento se realiza a través de un conducto de aire de 770 mm de longitud con una potencia de 1250 W. Para el modo de secado natural, se utiliza un motor de 10 W. El fabricante afirma que, gracias a esta tecnología, la ropa se seca aproximadamente cinco veces más rápido que al aire libre.

Seguridad y funciones adicionales

Para garantizar la higiene de las prendas, el dispositivo cuenta con un sistema de dos niveles. La red contiene componentes antibacterianos con un 99 % de eficacia, y al activar el modo de esterilización, se libera plasma de alta concentración. Esto ayuda a eliminar olores desagradables. Este producto ha sido certificado por el centro de evaluación de productos para madres y niños de China.

La estructura incluye cinco zonas con una longitud total de 2,4 metros: zona extendida, secado delicado, ropa de uso frecuente, almohadas y dos espacios para edredones. La capacidad de carga máxima alcanza los 45 kg. Además, su diseño compacto de 9 cm de grosor al estar plegado permite su instalación tanto en superficie como empotrada.

El control se realiza mediante la aplicación Mi Home, escenarios de automatización del ecosistema Xiaomi y comandos de voz Xiao Ai. El mecanismo está diseñado para 6000 ciclos de elevación a plena carga, e incluye cables de acero de 2 mm y sistemas de protección contra sobrecarga, resistencia y colisiones.