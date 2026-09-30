Trump cambia el término «inteligencia artificial» para el gobierno de EE. UU.

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Trump cambia el término «inteligencia artificial» para el gobierno de EE. UU.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el 29 de septiembre un decreto que estipula el abandono de los términos «inteligencia artificial» e «IA» en los documentos del gobierno federal, sustituyéndolos por «superinteligencia» y «SI». Así lo informaron medios extranjeros citando un comunicado de la Casa Blanca.

Según el decreto, todos los departamentos y agencias del poder ejecutivo de EE. UU. deben utilizar los términos «Super Intelligence» y «SI» en la correspondencia oficial, mensajes públicos, sitios web, informes, documentos políticos y otros materiales que no sean documentos legislativos.

El documento señala que el término «inteligencia artificial» no expresa completamente las capacidades en rápida evolución de la tecnología. El decreto destaca que la expresión «superinteligencia» refleja mejor el potencial y las posibilidades de desarrollo de estas tecnologías.

Sin embargo, este cambio no significa que el término «inteligencia artificial» haya sido oficialmente abolido a nivel mundial. Los requisitos del decreto se aplican a los materiales oficiales dentro del poder ejecutivo federal de EE. UU.

Como referencia, el término «Artificial Intelligence» se utilizó en la propuesta del proyecto de investigación de verano de Dartmouth, preparada el 31 de agosto de 1955. Los autores del documento fueron John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon.

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