Un futbolista de pelo largo causa dos tarjetas rojas en el campo

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Un futbolista de pelo largo causa dos tarjetas rojas en el campo

El delantero de 36 años de la selección nacional de Anguila, Aidan Scipio, atrae la atención de los aficionados al fútbol por su apariencia inusual. Su cabello llega hasta los tobillos, siendo reconocido como uno de los jugadores con el cabello más largo.

Sin embargo, la larga melena del jugador no solo es un rasgo distintivo, sino que también provocó una situación inesperada en el campo.

Scipio entró como suplente en el minuto 69 durante el partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Antigua y Barbuda. En ese momento, Anguila perdía por 0-5.

Durante el encuentro, ocurrió un incidente relacionado con su largo cabello que resultó en dos tarjetas rojas mostradas por el árbitro. Esto se convirtió en uno de los episodios más inusuales del partido.

La apariencia de Scipio y la situación en el campo despertaron el interés de los aficionados al fútbol en las redes sociales.

Aidan ScipioAnguilaLiga de Naciones de la CONCACAFAntigua y BarbudaFútbol
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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