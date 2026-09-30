Samariddin Kuchkarov gana el bronce tras vencer a su rival tayiko

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Samariddin Kuchkarov gana el bronce tras vencer a su rival tayiko

La delegación uzbeka obtuvo una nueva medalla en los XX Juegos Asiáticos que se celebran en Aichi-Nagoya. En judo, en la categoría de -60 kg, Samariddin Kuchkarov derrotó al representante tayiko Loiq Kudbudinov en el combate por la medalla de bronce, subiendo al tercer escalón del podio.

Esta medalla es el primer galardón del equipo nacional de judo de Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026. Con este resultado, la colección de medallas de la delegación nacional sigue creciendo.

El combate decisivo por el bronce

Samariddin Kuchkarov, que defendía los colores de Uzbekistán en la categoría de -60 kg, debía superar un último obstáculo importante para concluir el torneo con éxito.

Por la medalla de bronce, se enfrentó al tayiko Loiq Kudbudinov. En este combate crucial, nuestro compatriota aprovechó sus oportunidades para vencer a su oponente y convertirse en medallista de los Juegos Asiáticos.

Según los resultados oficiales de la Federación Internacional de Judo, en esta categoría de peso, el japonés Hayato Kondo se coronó campeón, El kazajo Yeldos Smetov obtuvo la medalla de plata, mientras que Samariddin Kuchkarov y el chino Ma Yulin se llevaron las medallas de bronce.

Otro resultado internacional importante para Kuchkarov

Samariddin Kuchkarov no llegó a Aichi-Nagoya solo como participante. A sus 21 años, este judoka ya ha registrado resultados destacados en la escena internacional este año.

En particular, según datos de la IJF, terminó tercero en el Grand Slam de Tiflis en marzo de 2026 y en el Campeonato Asiático en abril. En agosto, también ganó una medalla de bronce en el torneo Grand Slam de la École Mont-Olivet en Lausana, Suiza.

El bronce en el tatami de Aichi-Nagoya añade una medalla prestigiosa a su colección de trofeos internacionales de este año.

El judo uzbeko inicia su camino hacia las medallas

Las pruebas de judo de los Juegos de Aichi-Nagoya 2026 comenzaron el 30 de septiembre. 199 judokas de 32 países participan en la competición. El programa del primer día incluyó las categorías masculinas de -60 kg y -66 kg, y femeninas de -48 kg y -52 kg.

En el equipo nacional de Uzbekistán, Samariddin Kuchkarov compitió en la categoría de -60 kg. Otros miembros del equipo seguirán luchando por las medallas en los próximos días.

El bronce de Kuchkarov tiene una importancia especial como el primer galardón del torneo para el judo uzbeko.

El número de medallas sigue aumentando

La medalla de bronce de Samariddin Kuchkarov se suma al resultado global de la delegación uzbeka en Aichi-Nagoya 2026.

De este modo, la delegación uzbeka cuenta ahora con 14 medallas de oro, 17 de plata y 18 de bronce, un total de 49 medallas acumuladas.

Las competiciones en Aichi y Nagoya continúan. Esto significa que los atletas uzbekos mantienen oportunidades para ganar nuevas medallas.

Samariddin Kuchkarov cumplió hoy una misión importante en el tatami: llevó la bandera de Uzbekistán al podio en medio de una feroz competencia. Se espera que su bronce sea el comienzo de una serie de medallas para el judo uzbeko en Aichi-Nagoya.

Samariddin KuchkarovAichi-Nagoya 2026Juegos AsiáticosJudoUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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