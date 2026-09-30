Pep Guardiola no se queda callado tras la condena del Manchester City

La situación en torno al Manchester City, declarado culpable de más de cien infracciones de las normas financieras de la Premier League, se vuelve crítica. Tras la histórica decisión de la comisión independiente, el entrenador Pep Guardiola expresó su postura por primera vez, reafirmando su lealtad a la directiva y a los aficionados. Este suceso, uno de los más impactantes en la historia del fútbol inglés, sacude los cimientos del campeonato. Según Goal.com informa al respecto.

Infracciones financieras y detalles de la investigación

Según Goal.com, la comisión independiente declaró al Manchester City culpable de 114 de los 115 cargos presentados. La exhaustiva investigación, que duró varios años, abarcó el periodo entre 2009 y 2018. Según las conclusiones oficiales, el club firmó contratos falsos con socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus gastos.

El informe de la comisión destaca que el club ocultó deliberadamente su verdadera situación financiera a los auditores y a los reguladores del fútbol. Asimismo, los directivos de la liga confirmaron que la organización del Manchester City incumplió en repetidas ocasiones las obligaciones de cooperación e integridad de la liga. Estos hechos demuestran que el club superó los límites financieros establecidos durante su periodo de dominio nacional.

La posición firme de Pep Guardiola

Ante estas graves acusaciones, Pep Guardiola publicó una emotiva declaración en sus redes sociales, mostrando su apoyo incondicional al equipo. El técnico catalán afirmó que superarán estas pruebas unidos junto a la directiva, los jugadores, el personal y los aficionados. En su mensaje, destacó que cada seguidor está con el club y que superarán este difícil periodo juntos.

La reacción del director de la Premier League

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, declaró tras la decisión que la magnitud de las infracciones no tiene precedentes en la historia de la máxima categoría. Según Masters, el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década, y la decisión final demuestra el compromiso de la liga con la justicia.

Este acontecimiento se considera una prueba crucial que demuestra que incluso los clubes más poderosos del mundo pueden ser responsables. Aunque uno de los cargos no fue probado, el alcance de las infracciones confirmadas traerá sin duda graves dificultades legales y deportivas para el Manchester City en el futuro.