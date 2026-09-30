Semifinal dolorosa: Uzbekistán U-23 pierde ante Japón en los penaltis (8-9)

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Semifinal dolorosa: Uzbekistán U-23 pierde ante Japón en los penaltis (8-9)

En la segunda semifinal del torneo de fútbol de los Juegos Asiáticos, la más intensa y dramática, la selección nacional de Uzbekistán U-23 se enfrentó a Japón y sufrió una dolorosa derrota. Los pupilos de Ravshan Khaydarov comenzaron el partido con gran energía, adelantándose en el marcador en el minuto 8 gracias a un preciso disparo de Sardor Bakhromov tras un centro de Saidkhon Khamidov. Sin embargo, tras terminar el tiempo reglamentario y la prórroga con un empate 1-1, el finalista se decidió en una tensa tanda de penaltis.

En esta prolongada «lotería del fútbol» donde ambos bandos lanzaron casi sin errores, la suerte sonrió a los japoneses — 8-9. De esta manera, el equipo juvenil de Uzbekistán, que perdió la oportunidad de ganar la medalla de oro, se enfrentará ahora a China por la medalla de bronce de los Juegos Asiáticos, mientras que Japón se medirá ante Corea del Sur en la final.

«Esperanza en el minuto 8, 120 minutos de lucha y una dramática lotería de 8-9»: 5 hechos clave

Los puntos más importantes del duelo de semifinales entre los equipos juveniles de Uzbekistán y Japón:

  • Dolorosa derrota en la tanda de penaltis: Tras 120 minutos de empate (1-1), la tanda de penaltis terminó 8-9 a favor de Japón;

  • Gol rápido de Sardor Bakhromov: En el minuto 8, el gol marcado por la colaboración entre Khamidov y Bakhromov permitió a nuestros representantes adelantarse temprano;

  • Japón restablece el equilibrio: Los jóvenes japoneses aumentaron la presión en la segunda parte, llevando el partido hasta la prórroga y los penaltis;

  • Duelo contra China por la medalla de bronce: El equipo de Ravshan Khaydarov no se despide del torneo, nuestros representantes jugarán contra China por el 3er puesto (bronce);

  • El cuadro de la final está completo: Por la medalla de oro de los Juegos Asiáticos, Japón se enfrentará en la final al vigente campeón, Corea del Sur.

Protocolo completo y clasificación de resultados de la semifinal Uzbekistán U-23 — Japón U-23

Parámetros del partido, goles marcados, alineaciones y visión de la siguiente fase:

Competición y criterios de análisis

Selección nacional de Uzbekistán U-23

Selección nacional de Japón U-23

Resultado final

1 : 1 (en la tanda de penaltis — 8 : 9)

1 : 1 (victoria 9 : 8 en penaltis)

Gol de Uzbekistán

Sardor Bakhromov (minuto 8, asistencia: S. Khamidov)

Empató y mantuvo el equilibrio

Alineación titular (Once inicial)

Muratbayev, Khamidov, Murtazayev, Rizaqulov, Bakhromov, Saydnurullayev, Orinboyev (c), Jumayev, Tolqinbekov, Fayzullayev, Karimov

Pisano, Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Ishivatari, Yasuda, Michivaki, Ishii, Furuya, Mori, Ishibashi

Sustituciones realizadas

Ibraimov (13), Khayrullayev (66), Reimov (117), Shodiboyev (86)

Los suplentes fueron utilizados hasta la prórroga

Amonestaciones (Tarjeta amarilla)

No registrado

Keita Kosugi (minuto 52)

Siguiente fase y objetivo

Partido por el 3er puesto (Medalla de bronce): Rival — China

FINAL (Por la medalla de oro): Rival — Corea del Sur

Expertise táctica y futbolística: ¿Por qué la tanda de penaltis no favoreció a nuestros representantes?

Conclusiones de expertos en fútbol, analistas tácticos y comentaristas:

  • «Cambio forzado en el minuto 13 y alteración de los planes»: La salida por lesión de Saydumarxon Saydnurullayev al inicio del partido (minuto 13) modificó parcialmente los planes ofensivos; el cambio de Muhammadali Orinboyev en el minuto 66 también generó dificultades para retener el balón en ataque;

  • Resistencia nerviosa y drama de los penaltis: El marcador de 8-9 demuestra que los equipos no se rindieron hasta el último aliento, con casi todos los jugadores de campo lanzando; bajo tal presión mental, la lotería de los penaltis depende a menudo más de la suerte momentánea y la reacción del portero que de la técnica pura;

  • Concentración y objetivo de la medalla de bronce: Es necesario recuperarse mentalmente rápido sin dejarse abatir por la derrota en semifinales; el partido por la medalla de bronce contra China está cerca, y subir al podio de los Juegos Asiáticos es un honor muy importante para el equipo de Ravshan Khaydarov.

En su opinión, ¿cuál fue la causa principal de la derrota de Uzbekistán U-23 ante Japón en los penaltis: fatiga, falta de experiencia o simplemente mala suerte? ¿Podrán nuestros representantes recuperarse ante China y ganar la medalla de bronce? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios y apoyen a nuestro equipo juvenil compartiendo este análisis del dramático partido con todos los aficionados al fútbol!

Uzbekistán U-23Japón U-23Juegos AsiáticosTanda de penaltisFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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