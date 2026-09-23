El sistema satelital Amazon Leo llega a Uzbekistán con el apoyo de Uztelecom

Se ha dado un paso importante en el mercado de telecomunicaciones y servicios de Internet en Uzbekistán: el operador nacional Uztelecom y su filial UZ-SAT han alcanzado un acuerdo estratégico con Amazon Leo. Como resultado de esta asociación, se ha obtenido el estatus de distribuidor oficial y autorizado de esta moderna red satelital de órbita baja en Uzbekistán. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Según la información de ixbt.com, en el marco del acuerdo firmado, UZ-SAT creará y suministrará soluciones de comunicación de alta velocidad basadas en la red Amazon Leo para los clientes. Esta infraestructura satelital complementará eficazmente las redes terrestres existentes, ayudando a ampliar drásticamente la cobertura de Internet, especialmente en zonas remotas y de difícil acceso.

Importancia socioeconómica y oportunidades

Para los habitantes de las regiones remotas del país, el acceso a Internet vía satélite abre nuevos horizontes. Los ciudadanos ahora podrán utilizar plenamente los servicios públicos electrónicos, recibir educación a distancia, obtener consultas médicas en línea y trabajar a través de plataformas de comunicación modernas.

También se crearán grandes ventajas para los representantes empresariales. Amazon Leo se convertirá en una herramienta alternativa importante para proporcionar Internet a instalaciones de producción e infraestructura donde el despliegue de redes de fibra óptica tradicionales es imposible o económicamente ineficiente.

Enriquecimiento de la infraestructura y mantenimiento de redes existentes

Los expertos señalan que la nueva tecnología no reemplazará por completo la infraestructura tradicional existente de Uztelecom, sino que la complementará. Actualmente, el operador cubre el 96 % de las localidades del país. La empresa cuenta con 378 802 kilómetros de líneas de comunicación de fibra óptica, además de desarrollar activamente redes móviles, centros de datos y plataformas en la nube.

Bakhrom Azimov, director de UZ-SAT, señaló que la comunicación satelital servirá como una herramienta adicional eficaz para conectar áreas donde las capacidades de telecomunicaciones tradicionales son limitadas.

Perspectivas de futuro y entorno competitivo

Cabe recordar que el Ministro de Tecnologías Digitales de Uzbekistán, Sherzod Shermatov, había declarado anteriormente que la red Amazon Low Earth Orbit (LEO) podría superar al sistema Starlink en términos de calidad, competitividad y parámetros técnicos. Esto creará un entorno competitivo serio y saludable en el mercado de Internet satelital de alta velocidad en el país.