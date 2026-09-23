El sistema satelital Amazon Leo llega a Uzbekistán con el apoyo de Uztelecom
Se ha dado un paso importante en el mercado de telecomunicaciones y servicios de Internet en Uzbekistán: el operador nacional Uztelecom y su filial UZ-SAT han alcanzado un acuerdo estratégico con Amazon Leo. Como resultado de esta asociación, se ha obtenido el estatus de distribuidor oficial y autorizado de esta moderna red satelital de órbita baja en Uzbekistán. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.
Según la información de ixbt.com, en el marco del acuerdo firmado, UZ-SAT creará y suministrará soluciones de comunicación de alta velocidad basadas en la red Amazon Leo para los clientes. Esta infraestructura satelital complementará eficazmente las redes terrestres existentes, ayudando a ampliar drásticamente la cobertura de Internet, especialmente en zonas remotas y de difícil acceso.
Importancia socioeconómica y oportunidadesPara los habitantes de las regiones remotas del país, el acceso a Internet vía satélite abre nuevos horizontes. Los ciudadanos ahora podrán utilizar plenamente los servicios públicos electrónicos, recibir educación a distancia, obtener consultas médicas en línea y trabajar a través de plataformas de comunicación modernas.
También se crearán grandes ventajas para los representantes empresariales. Amazon Leo se convertirá en una herramienta alternativa importante para proporcionar Internet a instalaciones de producción e infraestructura donde el despliegue de redes de fibra óptica tradicionales es imposible o económicamente ineficiente.
Enriquecimiento de la infraestructura y mantenimiento de redes existentesLos expertos señalan que la nueva tecnología no reemplazará por completo la infraestructura tradicional existente de Uztelecom, sino que la complementará. Actualmente, el operador cubre el 96 % de las localidades del país. La empresa cuenta con 378 802 kilómetros de líneas de comunicación de fibra óptica, además de desarrollar activamente redes móviles, centros de datos y plataformas en la nube.
Bakhrom Azimov, director de UZ-SAT, señaló que la comunicación satelital servirá como una herramienta adicional eficaz para conectar áreas donde las capacidades de telecomunicaciones tradicionales son limitadas.
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