Seis estrellas del deporte premiadas con el galardón « Mard o‘g‘lon »

Se ha anunciado otra noticia alegre para el deporte uzbeko. De acuerdo con el decreto presidencial, seis jóvenes talentos que han logrado altos resultados en diversas disciplinas deportivas han sido distinguidos con el premio estatal « Mard o‘g‘lon ».

Entre los galardonados se encuentran boxeadores, ajedrecistas, remeros, luchadores y jóvenes activos en el ámbito deportivo.

Jahongir Zokirov también figura entre los premiados

Jahongir Zokirov, miembro de la selección nacional de boxeo de Uzbekistán, también ha sido acreedor del premio estatal « Mard o‘g‘lon ».

El deportista, representante de la región de Jizzakh, ha captado la atención de los aficionados con sus resultados en los últimos años.

También fueron premiados representantes del ajedrez y los deportes acuáticos

Humoyun Begmuratov, miembro de la selección nacional masculina de ajedrez de Uzbekistán, también fue considerado merecedor de este alto reconocimiento.

Asimismo, Dilshodjon Xudoyberdiyev, deportista de la sección de remo académico de la escuela deportiva especializada en deportes acuáticos de la región de Samarcanda, se encuentra en la lista de distinguidos.

Lista completa de los galardonados

Zokirov Jahongir Lazizbek o‘g‘li — miembro de la selección nacional de boxeo de Uzbekistán, región de Jizzakh ;

Xudoyberdiyev Dilshodjon Rayimberdi o‘g‘li — deportista de la sección de remo académico, región de Samarcanda ;

Xolmatov Otabek Shuhrat o‘g‘li — especialista principal del destacamento de la dirección de asuntos internos de la región de Sirdaryo ;

Qosimxojiyev Najmiddin Abdujabbor o‘g‘li — estudiante de 4º curso de la Universidad Estatal de Educación Física y Deportes de Uzbekistán, región de Surxondaryo ;

Xalmaxanov Aytjan Daniyor o‘g‘li — estudiante de 2º curso del Centro de Preparación para Deportes Olímpicos y Paralímpicos de Chirchiq, región de Tashkent ;

Begmuratov Humoyun Xusniddinovich — miembro de la selección nacional masculina de ajedrez de Uzbekistán, ciudad de Tashkent.

¿Qué significa este premio?

El premio estatal « Mard o‘g‘lon » se otorga a jóvenes talentosos que se han destacado en el deporte, la educación, el servicio militar y las obras públicas, contribuyendo al desarrollo del país.

Este reconocimiento no es solo una valoración de los logros actuales de los deportistas, sino también un gran incentivo para su futura trayectoria.

Una fuerte motivación para los jóvenes

Los jóvenes premiados representan diversas regiones y disciplinas. Su éxito puede ser una fuente de inspiración para miles de jóvenes deportistas y estudiantes.

¿Quién de los deportistas de esta lista creen que tiene el futuro más brillante? Dejen su opinión en los comentarios y envíen el artículo a los aficionados al deporte.