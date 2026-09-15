La selección de Uzbekistán jugará contra dos rivales fuertes: también hay un partido contra Siria

El calendario de partidos amistosos internacionales de la selección nacional de Uzbekistán para septiembre y octubre se ha completado con un encuentro más. Los «Lobos Blancos», dirigidos por Fabio Cannavaro, se enfrentarán a la selección de Siria el 1 de octubre en Taskent. Este partido será la próxima prueba seria para el equipo en un corto periodo de tiempo.

La información sobre el partido contra Siria se confirmó hoy. Curiosamente, a los aficionados al fútbol uzbekos les esperan no uno, sino tres partidos internacionales consecutivos .

Un mes internacional intenso espera a los «Lobos Blancos»

La selección de Uzbekistán disputará varios encuentros dentro de la ventana internacional de la FIFA.

El calendario es el siguiente:

Fecha Rival Estadio 24 de septiembre Irán Ferganá 1 de octubre Siria Taskent 6 de octubre Corea del Sur Corea del Sur

Se ha señalado que el encuentro contra Irán se llevará a cabo el 24 de septiembre en el estadio «Istiqlol» de Ferganá.

Por su parte, Corea del Sur recibirá a Uzbekistán el 6 de octubre en su propio campo. Este partido también ha sido confirmado por la Asociación de Fútbol de Corea.

Un nuevo desafío para Cannavaro en Taskent

El partido contra Siria el 1 de octubre en Taskent podría darle a Fabio Cannavaro la oportunidad de probar al equipo con diferentes alineaciones y variantes tácticas.

Para el técnico italiano, cada partido internacional es importante desde el punto de vista de la adaptación de los jugadores al estilo del equipo, la prueba de nuevas ideas tácticas y el fortalecimiento de la competencia en la plantilla.

Especialmente, la celebración del partido contra Siria entre los encuentros contra selecciones asiáticas fuertes como Irán y Corea del Sur podría crear condiciones adicionales para que Cannavaro dé oportunidades a diferentes jugadores.

Después de Irán, Siria, y luego Corea del Sur

Uno de los aspectos más interesantes para los aficionados es la secuencia de los partidos.

Primero Irán el 24 de septiembre.

Una semana después, Siria el 1 de octubre.

Y cinco días después, Corea del Sur el 6 de octubre.

Por lo tanto, en poco tiempo, la selección nacional pondrá a prueba sus capacidades jugando contra rivales de diferentes estilos.

Esto será importante para que Cannavaro evalúe qué aspectos del equipo funcionan bien y en qué puntos es necesario seguir trabajando.

Una nueva etapa después de la Copa del Mundo

La selección de Uzbekistán participó por primera vez en la Copa del Mundo 2026. El equipo jugó contra Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo en la fase de grupos.

Ahora, la atención se centra en la siguiente etapa del equipo.

La experiencia adquirida en la Copa del Mundo, los partidos contra rivales de alto nivel y la visión del nuevo entrenador se convierten en factores importantes para dar forma al futuro rostro de la selección nacional.

En este sentido, es difícil considerar los partidos de septiembre y octubre como simples encuentros amistosos.

Otra pregunta interesa a los aficionados

¿En qué jugadores confiará más Fabio Cannavaro en la selección nacional?

¿Qué jugadores podrán destacar en el nuevo sistema?

¿Quiénes de los jugadores jóvenes competirán por un lugar en el once inicial?

Y lo más importante: ¿qué imagen mostrarán los «Lobos Blancos» en la siguiente etapa en el escenario internacional?

Las respuestas a estas preguntas podrían llegar en los tres partidos que se disputarán en poco tiempo.

El partido en Taskent tiene una importancia especial

El partido contra Siria en Uzbekistán despierta naturalmente un interés especial para los aficionados locales.

La oportunidad de ver jugar a la selección nacional bajo la dirección del nuevo entrenador en Taskent se convierte en un evento importante para los seguidores del fútbol.

Especialmente, el choque contra Siria entre los partidos contra rivales fuertes como Irán y Corea del Sur aumenta aún más la curiosidad sobre las elecciones de plantilla y las decisiones tácticas de Cannavaro.

Días intensos esperan a los «Lobos Blancos»

24 de septiembre — Irán.

1 de octubre — Siria.

6 de octubre — Corea del Sur.

Tres partidos, tres rivales diferentes y una selección bajo la dirección de un nuevo entrenador.

Ahora, es natural que a los aficionados les interese una pregunta: ¿Qué imagen tendrá la selección de Uzbekistán dirigida por Cannavaro después de estas pruebas?

El campo dará la respuesta.