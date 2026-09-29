El judo comienza en los Juegos Asiáticos: los uzbekos ya conocen a sus rivales

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El judo comienza en los Juegos Asiáticos: los uzbekos ya conocen a sus rivales

Mañana comienzan las competiciones de judo en los Juegos Asiáticos de Japón. Ya se conocen los primeros rivales de los deportistas que integran la selección nacional de Uzbekistán.

Desde el primer día de competición, varios judokas uzbekos darán un paso importante hacia las medallas. Los rivales de los atletas que representan a nuestro país en las categorías masculina y femenina serán el primer obstáculo en los Juegos Asiáticos.

Competiciones masculinas

La selección masculina de Uzbekistán participará en los Juegos Asiáticos en siete categorías de peso.

-60 kg: Samariddin Kuchkarov se enfrentará al representante de Nepal, B. Vikas, en su primer combate.

-66 kg: Abdurahim Nutfulloyev medirá fuerzas contra el filipino Keisei Nakano.

-73 kg: El primer rival de Shahram Akhadov será el representante de Afganistán, Mohamed Sayed Sayedi.

-81 kg: Arslonbek Tojiyev se enfrentará al ganador del duelo entre el tayiko Abubakr Sherov y el palestino Muayad Tuaib.

-90 kg: Nurbek Murtazoyev combatirá contra el tayiko Shodmon Rizoyev.

-100 kg: Ernazar Sarsenbayev se medirá ante el tailandés Kittipong Hantratin.

+100 kg: El primer rival de Muzaffarbek Turoboyev será el tayiko Mansur Rahmon.

¿Quiénes representarán a las mujeres en el tatami?

La selección femenina de Uzbekistán también luchará por las medallas en varias categorías de peso.

-48 kg: Laziza Haydarova se enfrentará a la japonesa Mitsuki Kondo.

-52 kg: Sita Kadamboyeva se enfrentará a la ganadora del combate entre la kazaja Meruyert Sarsenova y la laosiana Touki Sengdake.

-57 kg: La primera rival de Shukurjon Aminova será la kirguís Janar Joldosheva.

-63 kg: Marjona Nurulloyeva se enfrentará a la norcoreana Kim Ji He.

-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva combatirá contra la bangladesí Fabiha Busra.

-78 kg: Barchinoy Kodirova se enfrentará a la bangladesí Obonika Hassan.

+78 kg: Umida Nigmatova comenzará la competición contra la japonesa Miki Mukunoki.

Ahora comienza la lucha principal

Los resultados del sorteo ya se conocen, los rivales están definidos. Toda la atención se centra ahora en el tatami.

Uzbekos Para los judokas, cada combate en los Juegos Asiáticos es crucial en el camino hacia la medalla. Algunos atletas comienzan directamente contra un rival designado, mientras que para otros, el primer oponente se determinará según el resultado de otro duelo.

En el tatami, no es el sorteo lo que decide, sino la preparación, la táctica y cada movimiento del atleta.

Por ello, se espera que las competiciones de judo que comienzan mañana abran una de las páginas deportivas más interesantes para la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos.

Los judokas uzbekos saltan al tatami. Ahora es el turno de luchar por los resultados.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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