El fin de una era: Cristiano Ronaldo pone punto final a su carrera con la selección de Portugal

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El fin de una era: Cristiano Ronaldo pone punto final a su carrera con la selección de Portugal

Se cierra una de las páginas más brillantes en la historia del fútbol mundial. El capitán y máximo goleador de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo ha decidido poner un punto final definitivo a su carrera internacional.

Según la información impactante difundida por el prestigioso medio nacional O Jogo esta decisión del delantero de 41 años es firme e irrevocable.

Último partido y una despedida inesperada

La fuente señala que el partido contra Gales (1-0), disputado el 24 de septiembre en el marco de la Liga de Naciones, fue el último encuentro oficial del legendario goleador con la camiseta de Portugal.

El desarrollo de los acontecimientos dio un giro drástico en la siguiente jornada:

  • Frustración en el banquillo: En el partido contra Noruega (2-1), el entrenador Jorge Jesus no dio minutos al delantero, lo que provocó que Ronaldo mostrara abiertamente su enfado ante esta decisión;

  • Conferencia de prensa y punto final: Después de que el entrenador insinuara en rueda de prensa que el capitán podría perderse también el partido contra Dinamarca, Ronaldo abandonó la concentración de urgencia;

  • Sin vuelta atrás: El delantero no volverá a la selección nacional; su carrera internacional termina de forma abrupta.

Cifras inalcanzables: Récords absolutos que quedan para la historia

Aunque la despedida se produjo bajo la sombra de ciertas tensiones y polémicas, el legado de más de 20 años de Ronaldo en la selección seguirá siendo una de las cumbres de la historia del fútbol:

  • 234 partidos: Récord histórico de más apariciones con una selección nacional en el fútbol mundial;

  • 146 goles: Récord absoluto de máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales.

La exestrella del Real Madrid levantó el trofeo de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones 2019 con su selección. Su salida repentina y drástica ha supuesto un duro golpe no solo para los aficionados portugueses, sino para toda la comunidad futbolística mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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