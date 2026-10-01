En Daguestán, una turista es empujada al vacío a pesar de su negativa a saltar (video)

Un incidente que involucró a una turista ocurrió durante una atracción extrema en el cañón de Sulak, en Daguestán. Un video que se volvió viral en redes sociales muestra a instructores llevando a una moscovita de 41 años al borde de la plataforma, a pesar de que ella entró en pánico y se negó a saltar en el último momento. Así lo informó MK.

En el video se ve a la mujer asustada, resistiéndose y expresando que no desea saltar. Ella suplica a los instructores que no la empujen. La mujer intenta resistirse y pide ayuda a su esposo. A pesar de ello, los hombres la llevan al borde de la plataforma. En algunas tomas, se ve a uno de los instructores patear la pierna de la mujer para obligarla a avanzar. Poco después, el mecanismo de la plataforma se activó y la mujer cayó al vacío.

Lo más llamativo es que se informó que el video fue publicado en redes sociales por los organizadores de la atracción con fines publicitarios. Sin embargo, las imágenes provocaron una fuerte indignación y críticas entre los usuarios. Muchos enfatizaron que no se puede obligar a un turista a saltar sin su consentimiento.

Hasta el momento, no hay detalles oficiales adicionales ni una evaluación legal sobre el incidente ocurrido en el video.