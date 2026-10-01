«Diré la verdad a su debido tiempo»: Ronaldo explica por qué abandonó la selección

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«Diré la verdad a su debido tiempo»: Ronaldo explica por qué abandonó la selección

Tras abandonar la concentración de la selección nacional de Portugal antes de tiempo, Cristiano Ronaldo finalmente ha roto su silencio. Sobre este sonado incidente ocurrido en la víspera del crucial partido contra Dinamarca por la 3ª jornada de la Liga de Naciones, el delantero estrella hizo una declaración oficial a través del insider Fabrizio Romano para explicarse.

Las palabras del capitán de 41 años indican que las relaciones dentro del equipo no son tan fluidas como se decía y que detrás de la decisión hay conversaciones serias.

Conversación con el presidente y una promesa misteriosa

En su declaración, Ronaldo reveló qué motivó su decisión de dejar el equipo:

«Después de la rueda de prensa del entrenador y de hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar la concentración de la selección nacional.

Cuando llegue el momento, contaré a todos los portugueses la verdad sobre por qué dejé la selección de Portugal, a la que siempre he servido con lealtad. Por ahora, es momento de desearle suerte a Portugal y a todos mis compañeros».

¿Qué ocurrió entre bastidores?

El desarrollo de los acontecimientos muestra que la tensión en la concentración duraba ya varios días:

  • Conflicto en el entrenamiento: A pesar de que el entrenador Jorge Jesus insistió en que no había problemas en el equipo, Ronaldo había abandonado la sesión de entrenamiento antes de tiempo.

  • La señal del entrenador: En la rueda de prensa, Jesus indicó que era muy probable que el delantero no fuera titular contra Dinamarca.

  • Salida precipitada: Poco después de estos hechos, el veterano goleador abandonó Copenhague y decidió partir hacia Arabia Saudita.

Aunque Ronaldo deseó suerte a sus compañeros, su promesa de «revelar la verdad a su debido tiempo» sugiere un conflicto serio entre la directiva del fútbol portugués y el cuerpo técnico. Esta declaración ha intensificado el debate sobre el futuro de sus 20 años de carrera internacional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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