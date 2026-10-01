Creado en EE. UU. un papel tapiz que genera electricidad a partir de la humedad del aire

Investigadores de la Universidad de Binghamton en EE. UU. han creado un innovador revestimiento de papel capaz de generar electricidad de forma continua a partir de la humedad del aire interior. Según ixbt.com, esta tecnología actúa simultáneamente como un deshumidificador pasivo y, en el futuro, podría permitir alimentar sensores de hogar inteligente y otros dispositivos electrónicos de bajo consumo sin necesidad de baterías. Así lo informa Ixbt.com informa .

Principio de funcionamiento y características de la tecnología

La base del nuevo desarrollo consiste en generadores de humedad-electricidad en miniatura. Estos absorben las moléculas de agua del aire, provocando un proceso de disociación iónica dentro del material. El gradiente de concentración resultante genera una tensión eléctrica entre los lados opuestos de la hoja. A diferencia de los paneles solares, este sistema no requiere luz en absoluto.

Los expertos señalan que los espacios cerrados son el entorno más favorable para esta tecnología, ya que el nivel de humedad en casas y edificios suele mantenerse entre el 30 y el 60 %. Además, la respiración humana, cocinar, ducharse y otros procesos cotidianos reponen constantemente el vapor de agua en el aire.

Producción y pruebas prácticas

Para crear los generadores se utilizó tecnología de electrónica en papel, que permite formar las estructuras necesarias directamente sobre la hoja. Los bordes del papel están recubiertos con glicerina, que absorbe activamente la humedad, mientras que la parte central tiene una estructura de polímero con patrones de cera. Esto regula la evaporación y asegura el movimiento dirigido de la humedad necesario para la producción continua de electricidad.

Los investigadores ensamblaron una hoja experimental completa compuesta por 1596 generadores interconectados. En condiciones de humedad relativa del 80 %, cada elemento proporcionó una tensión de aproximadamente 0,34 V y la potencia específica alcanzó los 2,2 µW/cm². Todo el sistema logró alimentar un teclado inalámbrico de forma continua sin necesidad de baterías.

Al mismo tiempo, el nuevo papel tapiz también demostró la capacidad de reducir la humedad del aire. En la habitación experimental, el nivel de humedad bajó del 38 % al 32 %. Los autores confían en que, en el futuro, esta tecnología podrá reducir parcialmente la carga de los aires acondicionados y sistemas de secado, además de permitir obtener pequeñas cantidades de electricidad a partir de la humedad.

Todas las conexiones eléctricas están ubicadas en la parte posterior de la hoja, lo que permite utilizar este revestimiento como una decoración de pared convencional sin cables visibles. En la etapa actual, la potencia de la tecnología no es suficiente para alimentar electrodomésticos como un refrigerador o un televisor. El principal campo de aplicación son los sensores inalámbricos de temperatura y humedad de bajo consumo, monitores climáticos y otros elementos de baja potencia de los sistemas de hogar inteligente.