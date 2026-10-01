Los 20 años de dedicación de Ronaldo superan una emoción pasajera: ¿qué ocurre en el campamento portugués?

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Los 20 años de dedicación de Ronaldo superan una emoción pasajera: ¿qué ocurre en el campamento portugués?

El seleccionador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus, reaccionó a la polémica surgida tras el partido contra Noruega (2-1). Tras quedarse en el banquillo durante el encuentro, Cristiano Ronaldoabandonó el campo sin saludar a los aficionados tras el pitido final, lo que provocó intensos debates en la prensa.

En una entrevista con el prestigioso diario portugués Record el experimentado técnico subrayó que no existe ninguna división en el equipo y evaluó con profesionalidad las emociones del capitán.

«No se puede olvidar la lealtad mostrada durante 20 años»

Ante la pregunta de los periodistas sobre si el comportamiento de Ronaldo afecta al ambiente en el vestuario y a su estatus de líder, Jesus respondió con firmeza y calma:

«Es solo una frustración que duró 10, 15 o 20 segundos. Esto no disminuye en absoluto sus 20 años de dedicación a la selección nacional. Uno puede estar frustrado por unos segundos, pero cinco minutos después, todos celebramos juntos una victoria importante para nuestro equipo nacional».

«Muéstrenme un jugador que no haya discutido con su entrenador»

El entrenador señaló que es inapropiado destacar este incidente, añadiendo que los demás líderes del equipo tomaron el suceso con naturalidad:

  • Ambiente interno: «En mi nombre, en el de Bernardo Silva y en el de Bruno Fernandes, puedo decir que nadie le está dando mayor importancia a este asunto»;

  • La realidad del fútbol: «Estas situaciones le ocurren a todo el mundo. ¿Pueden mostrarme un solo jugador que nunca haya tenido problemas con su entrenador, que nunca haya tenido un conflicto o que no se haya sentido frustrado consigo mismo o con el técnico?»;

  • Mirada al futuro: «Estos son procesos normales que todos enfrentan en el deporte y en la vida. Lo importante es ver los eventos con una perspectiva más amplia y seguir avanzando».

Aunque las respuestas tranquilas y diplomáticas de Jesus buscan reducir la tensión en el campamento portugués, el papel futuro de Ronaldo en el equipo sigue siendo foco de atención para los aficionados y los medios.

Jorge JesusCristiano RonaldoSelección de PortugalNoruegaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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